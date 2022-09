“El PP ataca a los técnicos de Servicios Sociales”

El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, mostró su malestar por “las falsedades y falta de rigor del PP”. En este sentido, Salado lamentó que “es la segunda vez, en un corto espacio de tiempo, que el PP de Chiclana habla en boca de su vicesecretario de Política Social atacando a este equipo de Gobierno y a las profesionales de Servicios Sociales, con informaciones y propuestas totalmente falsas y sin ningún rigor”.

En primer lugar, el PP de Chiclana anunció "a bombo y platillo" una propuesta para la creación de un bono escolar de hasta 150 euros para familias vulnerables "sin tener la menor idea de la gestión que este equipo de Gobierno viene llevando a cabo desde el año 2015, cuando se empezaron a ofrecer ayudas similares. "Hemos venido ayudando a las familias vulnerables para la adquisición de material escolar de distintas formas, entre ellas, a través de convenios de colaboración con los centros escolares de nuestra ciudad”, explicó.

Asimismo, Francisco José Salado aclaró que “la fórmula que venimos realizando desde hace varios años es la de conceder ayudas directas para sufragar los gastos que supone la vuelta al cole de aquellas familias que están atravesando por dificultades económicas o sociales complicadas”. “Estas ayudas pueden cubrir material escolar para cursar cualquier ciclo educativo, pasando por todos los niveles, incluso el universitario, mientras que el importe de las mismas dependerá del número de estudiantes de la unidad familiar, sus respectivos presupuestos y del tipo de ayuda que vaya a utilizarse para dar solución a esta cuestión. Cada familia, cada caso se analiza y se responde conforme a su situación económica y social”, incidió.

“Como pueden comprobar, el PP de Chiclana no tiene ni idea del trabajo que se viene desarrollando en la Delegación de Servicios Sociales, ni de ninguna de las demás delegaciones, me atrevería a decir”, ha expresado Salado, quien ha añadido que “lo mismo sucede con las últimas declaraciones vertidas por el PP relativas al Programa ERACIS. Así, no puedo más que mostrar mi malestar, mi enfado y mi preocupación por la cantidad de falsedades que se dicen desde el principal partido de la oposición”.

ERACI

En este sentido, el delegado de Servicios Sociales volvió a desmontar “una a una todas las mentiras vertidas por el PP de Chiclana, puesto que parece que no vivimos en la misma ciudad”. “Así, en su afán por mostrar a una Chiclana abatida, negra, en el lodo, se atreven a decir que miles de familias chiclaneras están viviendo una situación social y económica a las que no se les presta ayudas ni soluciones. Ante esta falacia, datos, hechos, puesto que hasta finales de julio hemos concedido 402 ayudas económicas por un importe total de unos 350.000 euros”, explicó Salado, quien añadió que “vamos a seguir ofreciendo nuestros recursos a aquellas personas que más lo necesiten”.

Por otro lado, después de que el PP pidiera incluir tres nuevos barrios en la zona de intervención de las ERACIS, el edil aclaró que “la zona elegida viene refrendada por los datos de desempleo de la zona, así como del número de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social tramitadas en la zona. En este caso, la Junta determinó en su momento que la zona de actuación fuera el de Plaza Mayor y Fuente Amarga”. “Nuestro Plan de Intervención Social en esta zona de Chiclana está aprobado desde 2018, por lo que ya ha tenido suficiente tiempo el PP para estudiar el diagnóstico previo y el propio Plan. Si no han sido capaces de hacerlo en estos cuatro años, no creo que ahora tengan tiempo de leerse la Memoria de Actuación Justificativa que presenté hace tan solo unos días”, manifestó.

“Me gustaría recordarle al PP de Chiclana que fue precisamente el señor Moreno Bonilla quien puso trabas a nuestro programa ERACIS y tuvimos que comenzar dos años después que el resto de municipios, perdiendo una importante cuantía de la subvención procedente de Europa, de la Junta de Andalucía y de este Ayuntamiento. Aún así, se han cumplido los objetivos marcados”, incidió el delgado de Servicios Sociales, quien lamentó que “el PP de Chiclana muestra su sorpresa por la supuesta exclusión de este programa de importantes barrios de la ciudad como el de Carabina, Solagitas o ‘Las Latas’. Cuando hablan de ‘tratamiento especial y preferente’, ¿se refieren a llamar a la zona de las calles Martinica, Sao Paulo, Plaza Monterrey como ‘Las Latas’? ¿Hay algo más despectivo y motivo de exclusión que llamar a esta zona así? No tienen ni idea del perjuicio que causan y de los prejuicios que están provocando. Ellos mismos se han retratado con esta denominación”.

Finalmente, Salado cuestionó “si de verdad podemos confiar en un partido que está sumido en la mentira y en la provocación permanente. El PP de Chiclana se ha quedado anclado en el periodo 2011/2015 cuando desgobernaban con cifras de paro por encima de las 15.000 personas, mientras ahora rondamos las 9.300 personas desempleadas pero con 6.000 personas más empadronadas”. “En 2015 las ayudas económicas sociales eran de tres meses de duración mas una prórroga de otros tres meses, mientras que ahora ofrecemos hasta 10 meses de ayudas económicas con unas cuantías ampliadas en más del 30 por ciento”, informó el responsable del área, quien ha añadido que “todo ello con unas condiciones laborales nuevas más ventajosas, con nuevas vías de empleo a través del servicio de Ayuda a Domicilio, el servicio de Limpieza en edificios públicos; ampliación del servicio de Limpieza viaria que ellos mismos recortaron; ampliación del número de profesionales del trabajo social en la Delegación; cursos de formación para el empleo, etcétera... Todo esto no existía con el PP”.

“Antes de proponer algo, en el PP deberían asegurarse de conocer la realidad, de conocer el trabajo que se está llevando a cabo para así no meter la pata continuamente, porque si realmente les preocupa las familias más vulnerables de Chiclana, invitamos a la presidenta del PP, a su vicesecretario de Política Social y al mismísimo Juanma Moreno a que se sienten a hablar con este delegado y con su equipo técnico para que conozcan de primera mano todo el catálogo de recursos y servicios que ofrecemos desde Servicios Sociales”, expresó. “Eso sí, esta vez, sin móviles, señora Hita. Le esperamos dentro de nuestras instalaciones, en un despacho, donde habla la gente, donde se buscan soluciones a los problemas, y no agazapada en el exterior de nuestro centro, grabándose cual reportera de telebasura, para poner en duda nuestro trabajo como hizo en plena pandemia”, recalcó Francisco José Salado, quien exigió al PP “un mínimo de prudencia, de compromiso y de menos nervios preelectorales, porque con la dignidad y la esperanza de la gente no se juega”.