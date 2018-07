El PP asegura haber conseguido el sexto juzgado para la ciudad

El PP, a través de la parlamentaria andaluza Teresa Ruiz-Sillero, acompañada por la secretaria general, Ana Domínguez, ha afirmado que "gracias al Partido Popular se ha conseguido un nuevo juzgado para Chiclana a través de una Proposición No de Ley que tuve le honor de presentar y defender la semana pasada en el Parlamento de Andalucía. De esta manera, por fin se abrirá el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Chiclana gracias al PP".

Ruiz-Sillero asegura a este respecto que "los juzgados de Chiclana están saturados de trabajo y era una necesidad la creación del sexto juzgado. Para crearlo hay que hacer una colaboración especial entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, pues es el Ministerio de Justicia e Interior quien tiene la competencia de creación. El Gobierno de la nación de Mariano Rajoy tenía el compromiso de crear el sexto juzgado para Chiclana, pero la moción de censura inesperada hizo que se quedara sin dar el paso definitivo".

Ahora sólo queda que el Ministerio ejecute lo que ya estaba previsto por el anterior Gobierno"

La política chiclanera subraya que "tanto el presidente local del PP, Andrés Núñez, como yo participamos en reuniones de coordinación con el anterior secretario de Estado de Infraestructuras Judiciales y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Dorado, para conseguir su creación. En esas reuniones se dio el visto bueno a su creación, pero con el cambio de Gobierno lo que queremos es que ese compromiso del PP se siga manteniendo ahora con el PSOE".

Según explica Ruiz Sillero, en el Parlamento de Andalucía la proposición del Partido Popular fue aprobada por unanimidad "gracias a las negociaciones que llevé con el resto de portavoces. El PSOE no quería que viniera el nombre expresamente del juzgado y quería una propuesta más genérica. Se iba a negar incluso, pero al ver que mi propuesta era respaldada por Ciudadanos y Podemos, se sumó. El PSOE dejó patente una vez más que no es sensible con las necesidades de Chiclana de ningún tipo, tampoco las jurídicas".

Una vez que "ahora se ha aprobado, hay que elevar el asunto al Ministerio de Justicia y, como todo estaba previsto, lo que tiene que hacer únicamente el PSOE en el Gobierno central es seguir con lo que tenía fijado el PP", manifiesta la parlamentara andaluza popular, al tiempo que asegura que "nos encargaremos desde el PP de Chiclana de que no se olvide el tema".

Por otro lado, la defensa de la mejora del partido judicial de Chiclana también recoge "la petición a la Consejería de Justicia e Interior de que en sus competencias, dote al sexto juzgado de Chiclana de todos los medios materiales y personal necesarios. Y nuestra petición es extensible para el resto, para los otros cinco juzgados, pues no solo el juzgado que tiene el visto bueno para su creación precisa de medios. Nos consta que faltan medios materiales y personales para poder tener un óptimo rendimiento para todo el partido judicial de Chiclana, que supera las 200.000 personas", concluye Ruiz Sillero.