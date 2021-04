El PP exige a Román ayudas directas a comerciantes y hosteleros de Chiclana

"Las ayudas directas a los autónomos de Chiclana por parte del Ayuntamiento no llegan", denuncia el el PP de Chiclana, añadiendo que no lo hacen "a pesar de que en otras localidades vecinas de distintos colores políticos, como Cádiz, Algeciras, San Fernando y Vejer, entre otros, sus gobiernos locales sí lo han hecho posible para apoyar a comerciantes y hosteleros".

Según los populares, el alcalde, José María Román, "alega que existe un informe en contra de estas ayudas por parte de la Intervención municipal. Sin embargo, dos meses después de que el Partido Popular solicitase acceder al mismo, el documento no se facilita".

El concejal del PP, Germán Braza, insiste en que “llevamos esperando más tiempo del legalmente establecido poder consultar el informe de Intervención al que culpan PSOE e IU para no ayudar a comerciantes y hosteleros. Como siempre, la culpa es de los demás, no de la falta de trabajo y gestión del equipo de José María Román”.

El concejal popular incide en que “mientras la falta de transparencia y el oscurantismo de Román nos impide realizar debidamente nuestra labor como oposición, siguen sin aprobarse ayudas directas a comerciantes, hosteleros… No se han aprobado ayudas directas que se dijeron. Decían que había un informe negativo por parte de Intervención Municipal, pero a día de hoy aún no lo tenemos. Y mientras, PSOE e IU se contentan con anunciar ayudas a la contratación a las que luego no acceden quienes más lo necesitan en esta crisis”.

Además, señala que en “la nefasta gestión municipal que se ha hecho con la Alameda del Río, algo que ha provocado el rechazo de los comerciantes, hosteleros y otros colectivos, está claro, por los hechos, que el gobierno local ha tirado la toalla en materia de empleo. Y todo cuando ahora más que nunca se necesitan políticas en la Delegación de Fomento para sentar las bases de la creación de empleo. Hacen falta soluciones, no lamentaciones”.

Braza destaca que “desde el PP estamos trabajando desde la vicesecretaría de Empleo para seguir buscando soluciones con diversas reuniones de trabajo y con un continuo contacto con diferentes sectores económicos. Hay muchos comerciantes, autónomos en gran parte, que lo están pasando fatal”.

Por su parte, la vicesecretaria de Empleo, Ana Domínguez, manifiesta que “hace tiempo que las circunstancia laborales han cambiado, por lo que hay que buscar otras alternativas para la creación de empleo y de apoyo al emprendimiento y a la empresa. En plena pandemia, muchas cosas que eran habituales se han mermado, pero hay que hacer frente a la situación. Como ya hicimos en su momento con el Plan Chiclana en Marcha, seguimos haciendo un llamamiento al gobierno local para que las tenga en cuenta. No queremos protagonismo, pero son necesarias para sacar a Chiclana de la situación actual, porque han sido trabajadas con sectores implicados”, resalta Domínguez.

En esta línea, considera clave establecer una continua comunicación con diferentes organizaciones y grupos fundamentales a la hora de generar puestos de trabajo “Este equipo de trabajo sigue llevando a cabo su labor para confeccionar medidas en áreas que necesitan un mayor empuje. Y lo está haciendo escuchando a todo el mundo que quiere aportar, con la idea de sentar las bases para que puedan crearse un tejido productivo activo”, apostilla.

Para el PP “hay que pensar en grupos de personas que necesitan cubrir sus necesidades básicas, además de personas que han invertido dinero y esfuerzo en sus negocios. El empleo es el camino para cambiar las cosas, porque da mayor oportunidad de crecimiento personal y porque así también estamos ayudando al consumo y al crecimiento de la economía local. Por eso es fundamental que se trabaje sin descanso de la mano de los creadores de empleo por ofrecer todas las herramientas posibles para que llegue trabajo de calidad”.