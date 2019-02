El PP afirma que Román es el alcalde “de los proyectos fallidos”

El PP lamenta que “las acrobacias del alcalde, José María Román, por aferrarse al sillón de la Alcaldía están pasando una factura irreparable a Chiclana”. Así, critican “esos cambios de rumbo continuos para ocultar su falta de proyecto de ciudad, como demuestra por ejemplo el hecho de que prometió poner en marcha el centro comercial de La Longuera como uno de sus proyectos estrella, pero luego lo primero al llegar a la Alcaldía que hizo fue resolver el contrato y enterrar el asunto”.

Para los populares, “lo ocurrido con el centro comercial de La Longuera es el claro ejemplo de la política errante, sin sentido, obsoleta y caduca de Román y del PSOE de Chiclana. Es una de las tantas promesas que anuncia a bombo y platillo y luego se demuestra ser una gran venta de humo, otra mentira más”.En este sentido, la formación popular considera que “Román, que lleva 30 años aferrado a su sillón en el Ayuntamiento, es el alcalde de los proyectos fallidos, como el centro comercial de La Longuera, el de la Gran Plaza, el de la Plaza Mayor, el centro de salud de Los Gallos, el de la presa contra avenidas y tantos y tantos”.

En este contexto, para el PP de Chiclana “hay una cosa clara, y es que para dar el salto al siglo XXI y aspirar a ser una localidad moderna, accesible y cómoda para vivir, la ciudad no puede seguir en manos de personas que siguen haciendo una política personalista, sin escuchar a la ciudadanía”. “La Chiclana actual -prosigue- reclama que se escuchen sus demandas, que se trabaje de manera seria por el empleo, pero no de boquilla para luego poner en el presupuesto municipal 100 euros más para planes de empleo y 100.000 euros para fiestas. Chiclana necesita que se pise la calle y se trabaje duro, sin mirar las siglas de otra administraciones, para que la mitad del municipio pueda acceder por fin a los servicios básicos”, apunta. El PP defiende que “el Ayuntamiento tiene que ser un aliado de empresarios y de los chiclaneros, y no ser una rémora, como lo es actualmente. Tenemos a un alcalde incapaz de tener una idea propia real y en aras del interés general, que se vanagloria de pisotear las propuestas de otros partidos mientras luego copia y hace suyas las mismas”.Finalmente, el partido que aspira a gobernar tras las elecciones de mayo en Chiclana con Andrés Núñez como candidato a la Alcaldía, resalta que “desde el PP defendemos la necesidad de llevar a cabo un proyecto político abierto, aglutinador de las mejores ideas viables para hacer de Chiclana una ciudad que lidere la Bahía de Cádiz. Y ahí está como ejemplo el trabajo hecho para mejorar el alma del centro y potenciar el comercio local, de la mano del sector y en clara sintonía con la Asociación de Empresarios de Chiclana, tal y como ha quedado patente estos días”.