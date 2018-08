El PP exige a Román que reclame al Gobierno los proyectos pendientes

El Partido Popular ha reclamado recientemente al alcalde, José María Román, y al PSOE, "que exija de manera inmediata al Gobierno central de Pedro Sánchez los proyectos que Chiclana está esperando de dicha Administración".

En este sentido, el vicesecretario de Comunicación del PP de Chiclana, Guillermo Utrera, solicita "a Román que deje a un lado el interés puramente partidista y mire por el interés general en Chiclana, para lo que aún estamos esperando que cumpla con su función como representante de los chiclaneros e inste a que esos mismos proyectos que antes decía que no llegaban porque gobernaba Rajoy lleguen mañana mismo a nuestra ciudad".

Otras demandas son el acceso a Pelagatos desde la A-48 o la Ronda Oeste

Entre las demandas se encuentran, entre otras, "el nudo de Tres Caminos y el acceso al polígono industrial de Pelagatos, proyecto éste último que ya trabajó en su día el ex alcalde Ernesto Marín con el sector empresarial, y que Román prometió que estaría al día siguiente de llegar el PSOE al poder".

Utrera relata que "ese proyecto pone de manifiesto una mentira más, de las tantas vertidas por José María Román desde su caro sillón de la Alcaldía. Como mentira es también la Ronda Oeste, infraestructura que el PSOE lleva años y años prometiendo y que es uno de esos puntos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que están enquistados".

Con respecto al nudo de Tres Caminos, Utrera apunta que "cada verano, los desplazamientos hacia nuestras playas y las de otras localidades del entorno provocan auténticas caravanas. Una circunstancia, que además de ser incómoda para quienes la sufren, provocan inseguridad vial y dañan la imagen de Chiclana como destino turístico, lo mismo que ocurre con las caravanas provocadas por el Concert Music Festival de Sancti Petri, otro capricho de Román, que actúa como si Chiclana fuese de su propiedad".

En este sentido, destaca que "sin embargo, el discurso del PSOE y de José María Román cambia, según el partido que gobierne. Cuando lo hace el PP, se pone el grito en el cielo y se promete una rápida solución si se vota al Partido Socialista. Luego, la realidad demuestra que todo no es más que humo, mentiras y timos electorales de un partido y un político, como Román, que son fraudes políticos".

Guillermo Utrera destaca igualmente "otras actuaciones que han vendido, con números de inversión y fechas incluso, y que cuando se les ha recordado, se buscaba la excusa fácil de culpar al gobierno del PP de Rajoy".

Es el caso, según expone, "de los acceso a El Marquesado y el Pago del Humo, en cuyas vías, a través de Diputación, también gobernada por el PSOE, se prometió una inversión para mejorarlas. Tanto la Diputación como el Ayuntamiento, administraciones gobernadas ambas por el PSOE, han llegado a dar fechas de las obras, pero éstas no llegan. Y ya no está Rajoy en La Moncloa. Parece que todo era una mentira más, tanto las obras que iban a ser realidad en poco tiempo como que la culpa era del PP".

El político chiclanero del Partido Popular manifiesta que "por si esto fuera poco, recientemente estuvo aquí Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, y Román, utilizando los recursos municipales como si fueran suyos, quiso vender que atendía las demandas empresariales, como si tuviese ella responsabilidad en el Gobierno central. Una nueva venta de humo, eso sí, con sus titulares conseguidos, esos que tanto gustan a Román y compañía".

"Román es un auténtico fraude político, y no lo dice el Partido Popular, sino que lo corroboran los hechos", afirma Guillermo Utrera. El vicesecretario de Comunicación popular resalta, entre "otras de las muchas falsas promesas y mentiras de Román y el PSOE, la presa contra avenidas, tema por ejemplo medioambiental del que no se habló al parecer con Narbona, ex ministra de Medio Ambiente, ni se ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que al parecer ha vivido unas vacaciones de lujo en Chiclana, ciudad a la que maltrata un día sí y otro también".

Como parte de dicho maltrato "apunta al tranvía, infraestructura que es un culto al despilfarro y una forma de hacer política basada en los caprichos y no en el interés general de una ciudad como Chiclana. Y no olvidemos los continuos recortes sanitarios, especialmente notables durante el verano, cuando la población se multiplica notablemente y se cierran centros sanitarios y se recorta personal".

El PP insiste en solicitar que "mañana mismo se reclame de manera real al Gobierno central esos proyectos tan necesarios para Chiclana. Ya en su día, desde el PP de Chiclana, demostramos que anteponemos nuestra ciudad a las siglas, como demostró Andrés Núñez exigiendo cuestiones dependientes de otras administraciones gobernadas por el PP. A Andrés Núñez le importa Chiclana. Al PSOE y a Román estamos comprobando que únicamente su partido".

Para el Partido Popular, "aunque sean todas cuestiones relevantes para la ciudad, estos asuntos no interesan al PSOE y a José María Román, que los reclama cuando gobiernan otros y guarda silencio cuando la cosa depende del Partido Socialista. Es lo de siempre, el doble discurso y las eternas mentiras de Román".