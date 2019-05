El PP de Chiclana celebra que la Junta de Andalucía haya anunciado la ampliación del número de viviendas que podrán acceder a servicios básicos en la región en general y en la localidad chiclanera en particular, donde hay unas 15.000 viviendas afectadas.

La secretaria general del PP local, Ana Domínguez, destaca que “es muy importante tener voluntad para que las cosas salgan adelante y cumplir con la obligación de mejorar la vida de nuestros vecinos”. En este sentido, manifiesta que “el trabajo de Andrés Núñez y el Partido Popular para poner este problema en el centro de la política también en la Junta de Andalucía ha dado sus frutos y en tiempo récord. Podemos decir con satisfacción que, por primera vez, el Gobierno andaluz legisla mirando las características urbanísticas especiales de Chiclana, gracias al trabajo realizado por Andrés Núñez con la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio”.

Asimismo, Domínguez resalta que “el trabajo que hemos estado realizando los últimos cuatro años, recogiendo las peticiones de la ciudadanía de Chiclana, comienza a tener sus frutos. Andrés Núñez ha dicho en repetidas ocasiones que hay que colocar a Chiclana en el centro, por encima de las siglas, y lo hemos demostrado. A pesar de que las urnas no respaldaron el mejor proyecto para Chiclana, el trabajo realizado para mejorar la vida de los chiclaneros ya está dando sus frutos”.

Añade que, la Junta de Andalucía “que preside Juanma Moreno (PP) prevé ampliar el número de viviendas irregulares que puedan acceder a los servicios básicos, como una de las primeras medidas en las que ya trabaja para dar una respuesta definitiva a las urbanizaciones irregulares en suelo rústico que existen en Andalucía, después de varios intentos normativos que no han resuelto una situación que afecta a unas 300.000 viviendas”. Asimismo, el PP señala que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha presentado al Consejo de Gobierno las principales actuaciones que se pondrán en marcha en este sentido, “como una regulación que permitirá a los propietarios de estas edificaciones acceder al registro de la propiedad, los servicios básicos de abastecimiento y depuración de agua y suministro eléctrico, así como a un régimen de obras acorde a su situación”.

Con este fin, agregan desde el Partido Popular, “la Junta ampliará el reconocimiento de la figura de asimilado fuera de ordenación (AFO) a los propietarios de estas viviendas. Esta fórmula reconoce la situación de ilegalidad de las edificaciones, pero le permite acceder a los servicios básicos y resolver o minimizar problemas ambientales. Esta declaración AFO se planteará también en casos en los que no se actuó anteriormente, como en el de los asentamientos en suelo no urbanizable”. Además, destaca que la consejería prevé la elaboración de planes especiales autónomos, “no dependientes de los planes generales, como vía para resolver la situación de estas parcelaciones. Por último, y en paralelo, el Gobierno andaluz potenciará la labor de inspección y sancionadora para evitar que se reproduzcan nuevas actuaciones irregulares”.