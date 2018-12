“Nadie duda que en 2019 habrá un cambio en Chiclana protagonizado por el PP”

“Las elecciones andaluzas han sido una buen muestra de lo que va a ocurrir en Chiclana en las elecciones municipales en mayo de 2019. Nadie duda ni niega que el próximo año va a haber un cambio también en Chiclana y que estará protagonizado por el PP”, aseguraba el candidato de los populares a la Alcaldía de la ciudad, Andrés Núñez, durante un desayuno informativo en el que explicó las principales líneas de su formación de cara a las próximas elecciones municipales.

Núñez señala que en la lista que se elabora para concurrir a los comicios municipales habrá caras nuevas, porque creo en la renovación”, al tiempo que no contempla otro escenario que no sea ganar. “Nosotros salimos a por la mayoría absoluta”.

Así, el candidato del PP chiclanero insiste en que “a partir de mayo de 2019 Chiclana pasará al siglo XXI de la mano del PP, frente a la política que tiene olor a humedad y cerrado que nos dejan el PSOE y el alcalde José María Román”.

En esta línea, incide en que hay un proyecto a nivel local del PP que se ha forjado “trabajando desde el primer día, que no está improvisado ni enfocado sólo a una campaña electoral. Llevamos cuatro años trabajando puerta a puerta, visitando a vecinos y comercios, preocupándonos por los problemas reales de los chiclaneros. Esto nos ha dado una estructura de partido más real y próxima a la ciudadanía, para ser conscientes de los problemas diarios de los ciudadanos”.Acusó al gobierno del PSOE de “desconexión” con la calle, reseñando que en el pleno de noviembre “denunciamos las innumerables farolas apagadas que había en la ciudad y varias semanas después hay un triste accidente en la ciudad y una de las causas clara es la falta de iluminación. Son las cuestiones que afectan al día a día de la ciudadanía, pero que no reciben la atención por parte de quienes están en el gobierno local que encabeza José María Román”.

A juicio de Andrés Núñez, el PP “ha sido capaz de elaborar un proyecto identificable, con ideas claras, sin ningún tipo de complejos. Un proyecto que tiene cuatro pilares: poner la ciudadanía en el centro de la acción política, conseguir que Chiclana sea una ciudad cómoda, con buenos servicios; enfocar toda acción del gobierno local a la generación de empleo y hacer una política basada en la sinceridad y la honestidad”.

Sobre ello, subraya, entre otros aspectos, que “no hay que olvidar que la mitad de Chiclana está sin servicios básicos y sin un mantenimiento adecuado. Hemos visitado todas las zonas de regularización y nos dicen lo mismo: que por primera vez va un partido a decir la verdad, mientras censuran que el gobierno local no ha sido capaz de ir. Y es que quien miente no puede dar la cara”.

Igualmente, sobre el desempleo existente en la ciudad indica que “somos una de las ciudades de España con mayor tasa de desempleo y pobreza. Hay que apostar por una bajada de impuestos, por un desarrollo industrial, por la creación de la Delegación de Empresa y Comercio”.

Para el candidato del PP es fundamental “defender una política basada en la sinceridad y la honestidad. No vamos a prometer nada que no vayamos a cumplir. Nuestro programa electoral se elevará a notario para que todo el mundo sepa lo que decimos que vamos a hacer. Y lo garantizamos porque tenemos experiencia de gobierno, sabemos cómo funciona la Administración y que lo que decimos es posible.

Andrés Núñez afirma que no estará más de 8 años ocupando el cargo de alcalde

Asimismo, garantizo que no estaré más de ocho años en el cargo de alcalde, porque reitero que creo en la renovación”. Por otro lado, declara que “hay un elemento significativo, y es que el proyecto del PSOE está agotado. Estaba agotado ya en 2015, cuando hicieron un programa electoral basado en mentiras. Y lo está más aún ahora. El ejemplo lo tenemos en el presupuesto municipal que llevaron a pleno este mes”. En este sentido, expone que “en la memoria de Alcaldía se define qué se busca. Ahí hay que definir los problemas y detectar las oportunidades, y dónde invertir.

La memoria de Alcaldía es incapaz de definir nada. Y es moralmente indecente que en la sexta ciudad más pobre de España el presupuesto de José María Román y el PSOE suba la partida de fiestas en 100.000 euros y únicamente en 100 euros la de empleo. A nadie con un mínimo sentido de servicio público se le ocurriría hacer algo así. Es indecente”.

Esta situación, en palabras de los populares, responde a que “se confronta un gobierno municipal del PSOE que tiene un alcalde como Román pasado de rosca, que promete desde 1995 la presa contra venidas y aún la sigue prometiendo, frente a un proyecto del PP con las ideas claras, con un proyecto nuevo, perfectamente definido, que lleva trabajando cuatro años a pie de calle con la ciudadanía”.

Núñez sentencia que “tengo claro que no me presento para que los ciudadanos me apoyen, sino para apoyar a los chiclaneros, con vocación de servicio público. En mayo de 2019 el PP va a ganar las elecciones y va a haber un gobierno del PP en Chiclana. En estos cinco meses que restan no vamos a empezar la campaña electoral porque vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo estos años”.