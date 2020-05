La presidenta del Partido Popular en Chiclana, Ascensión Hita, afirma que “Chiclana necesita más que nunca un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que facilite la generación de riqueza y empleo”. Hita manifiesta que “el día a día ha demostrado que hay un problema en Chiclana a la hora de conceder las licencias de obras desde la Delegación Municipal de Urbanismo, algo que hay que agilizar si queremos que la localidad sea competitiva y atraiga inversiones”.

Así, resalta que tras conocerse una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "que vuelve a poner en jaque el PGOU aprobado por el alcalde, José María Román, y el PSOE", los populares subrayan que “con el Decreto 3/2019 de la Junta de Andalucía se podría suministrar servicios básicos de agua y alcantarillado a las más de 15.000 familias que viven en el extrarradio”. Según defiende Ascensión Hita, “apostar por el Decreto 3/2019 es más importante ahora si cabe, dado que no sabemos cuánto tiempo estaremos sin Plan General”.

De esta manera, el PP insta a “acogerse a las posibilidades que ofrece este documento mientras se trabaja en las Normas Sustantivas y en el próximo PGOU, porque hay que poner por encima de todo el interés general de Chiclana, donde hay miles de familias pendientes de soluciones desde hace demasiado tiempo”.

Por otro lado, señala que después de que “el alcalde y su equipo de gobierno hayan salido en prensa anunciando a bombo y plantillo que se ha concedido una licencia en suelo urbano no consolidado, algo que es un fracaso absoluto tras cuatro años desde la aprobación del Plan General”, la formación popular considera que “esto demuestra que las ordenanzas de regularización no están funcionando, porque la gente no puede pagar esos precios desorbitados. Hay que buscar alguna fórmula de manera que se pueda solucionar y una de ellas es aplicar el Decreto 3/2019 de la Junta de Andalucía”.

En palabras de Ascensión Hita, “la redacción de un nuevo Plan adaptado a la nueva Ley del Suelo de Andalucía que ha iniciado su tramitación parlamentaria es fundamental para que Chiclana pueda cubrir las necesidades urbanísticas del siglo XXI. Esperamos que el alcalde no pretenda parchear una vez más el actual PGOU, añadiendo la Evaluación Ambiental Estratégica, porque sería un grave error para el futuro de nuestra ciudad”. “Tenemos que acabar con el caos en la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, al aumentar la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico”, reseña.

Igualmente, indica que “no se trata de desregularizar, sino de flexibilizar, con reglas sencillas, adaptadas a la realidad actual, fáciles de entender y aplicar. Y esto permitirá la agilización en los tiempos de los planes generales. Es fundamental apostar por un documento que aporta seguridad jurídica, sobre todo en municipios como Chiclana, donde se tiene que volver a la casilla de salida con el PGOU tras las sentencias judiciales”.