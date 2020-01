Me sobresalté, sí que me sobresalté. El Quiqui (llamémosle así) había frenado en seco para evitar arrollar a la señora que cruzaba la calle por el lugar de su libre elección, con el móvil pegado a la oreja y el cochecito de los gemelos por delante. El Quiqui aprovechó el parón para volverse hacia mi: “A ver, profesor: ¿usted no cree que los profesores de ahora son todos comunistas y solo que hacen hablarles de guarradas a los chiquillos?” Intenté abrirme camino en semejante nebulosa de despropósitos.Explicarle al Quiqui que toda generalización conduce inexorablemente al error me parecía tarea fatigosa y estéril, por una parte; por otra, me temo que el Quiqui no es el taxista mejor colocado en la carrera hacia los Nobel 2020.

Es cumplidor y habitualmente bondadoso; incluso no le negaremos un buen conocimiento de la plantilla y resultados del Cádiz, pero en tocante a racionamiento lógico… Así que me limité a farfullar algo sobre el tiempo, o el precio del pescado, o las fluctuaciones de la bolsa de Nueva York y descendí del vehículo a toda prisa.

Se trataba de la punta del iceberg, porque a lo largo de jornadas consecutivas pude escuchar paridas similares en boca de asnos con carné, asnos de los que sacan en la tele, y no como el pobre Quiqui, que ve limitada su exigua audiencia a los parroquianos y a los compañeros de parada.El ruido parece centrarse en eso que denominamos “actividades extraescolares”, un mundo que no me es ajeno en absoluto. Durante los muchos años de mi vida profesional en la enseñanza secundaria me dediqué a ellas con auténtica pasión. En especial, al teatro escolar.

Yo sostendría que esas enseñanzas más o menos paralelas a los programas oficiales han aportado a los alumnos en muchas ocasiones más educación y disfrute, que las asignaturas ordinarias. En “El Poeta” aún hay memoria colectiva e individual de “La Capacha” y muchos capachistas no sabemos encontrarnos sin intercambiar un extenso anecdotario sobre el particular.

En esas actividades no sólo se aprenden cosas concretas, como hablar correctamente y sin farfullar, moverse con soltura, o apreciar un verso bien cortado; también son valores sociales de cooperación y solidaridad; valoración de tareas humildes, como barrer un escenario o cargar y descargar escenografías…Más tarde, ya en Madrid y en nuestro amado “Teatro de la Bola” seguimos con el mismo disco, pero un poco más a lo grande, puesto que de ahí sí que salieron hasta grandes profesionales. Oído: no dije, “famosos”, dije “grandes”. ¿Se me entiende?Creo que profesores y estudiantes que han estado implicados, o lo están ahora, en la faena extraescolar entienden muy bien de lo que estamos hablando. ¡Un mundo realmente hermoso y que da bastante trabajo, la verdad! Por eso nos puede producir tanto rechazo y asco que los babosos capaces de inficionar todo con sus manos ponzoñosas, como las arpías homéricas, hayan ido a tocar con su mala sombra un tema bello y noble. Y encima, a llevarlo al terreno de lo legislativo y, si es preciso, a lo judicial. Ganas de notoriedad. Peer en botija, para que retumbe.

Volviendo un poco atrás, sí que había momentos en que las familias no se ponían colaboradoras en especial. Podía pasar que un buen día apareciera muy abochornado el Felipito o la Conchi: “profe, que mi madre me quita del teatro, porque no apruebo las mates ni a la de tres…” “Pero, la función de Medina…” “Nada, que no”.

El profe echaba mano al teléfono para intentar mediar: “Mire doña Josefa: ¿por qué no le conmuta el castigo por otro proporcional y congruente? La flagelación turca por bastinado, qué sé yo…”A veces funcionaba y a veces no, pero si le dicen a doña Josefa que le iba a hacer falta un feto parietal o algo por el estilo para dejar sin teatro a su niño, las carcajadas iban a estar todavía escuchándose en Roche.Recuerdo un caso en La Bola relacionado con una gira a Marruecos. La muy protectora mamá de los hermanos (pongamos Gutiérrez) al teléfono: “Pero Tánger es España, ¿no?... “No, Filomena (hay confianza), ni Tetuán, ni Larache…? “Es que los niños…” “¡Pero si ya han cumplido veinte los dos…!” “¿Y tú me garantizas?” “No, Filo, yo no te garantizo nada.” “Bueno, bueno, que vayan, se les ve ilusionados.” ¡Uf!En realidad estamos en lo de siempre: mucho ruido y pocas nueces. ¿Qué no quiere que su criaturita asista a determinada actividad o aun concreto seminario? Pues no lo mande y santas pascuas.

Pero, claro, usted entonces no se haría notorio. Cuando uno carece de sustancia alguna para alcanzar un mínimo de presencia pública, tiene que recurrir a estas mamarrachadas. Si todo lo que tiene que proponer el mariachi de Vox en materia de educación es esta necedad, que no se molesten.