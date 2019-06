La ONCE reparte 220.000 euros en Vejer

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado una parte de su fortuna en la localidad de Vejer, donde Óscar Morillo, vendedor de la ONCE desde 2016, vendió once cupones premiados con 20.000 euros repartiendo 220.000 euros en la calle Conil de Vejer, a las puertas de un supermercado.

Morillo vendió diez cupones premiados preimpresos y otro a través del TPV por el que el cliente elige el número que juego. “Aquí estoy rodeado de un poquito de gente –decía esta mañana entre felicitaciones de clientes de la avenida de Andalucía-. Con una alegría enorme y contento porque a la gente que le ha tocado son currantes y trabajadores y clientes del supermercado que lo necesitan”.

El sorteo de este sábado ha dejado otros cuatro cupones premiados con 20.000 euros a las cinco cifras repartiendo otros 80.000 euros en la localidad sevillana de Dos Hermanas. El cupón de ayer estaba dedicado a del Centro Dramático Nacional y ha llevado el resto de sus premios la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y Castilla y León.