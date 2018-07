"Núñez (PP) vuelve a mentir sobre el centro de los Gallos y el Concert Music"

"Andrés Núñez es un alcaldable mentiroso". Así calificó la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier (PSOE) al candidato del PP a la alcaldía de Chiclana tras sus últimas declaraciones sobre el centro de salud de los Gallos y por "poner palos en la rueda" al Concert Music que se celebra en Sancti Petri.

"Una vez más, sale en prensa el señor Núñez mintiendo, aun sabiendo toda la verdad. Pese a que desde el SAS han reconocido que, una vez finalizadas las obras del centro de los Gallos, éste será recepcionado y abrirá sus puertas, cuestión que sucederá a finales de año o principios de 2019, desde el PP se dedican a contaminar y mentir, pese a que el 80% de las obras del centro se ejecutó durante el Gobierno del PP, que no vigiló el desarrollo y buena ejecución de los trabajos".

La portavoz del Gobierno municipal manifestó que "si este Gobierno municipal es culpable de algo es precisamente de que se estén ejecutando las obras para su próxima apertura, mientras que durante los cuatro años de Gobierno de PP se limitaron a echar tierra sobre la Junta de Andalucía para que fuera posible", incidiendo en que "fuimos nosotros los que firmamos el convenio de colaboración con el SAS para poder ejecutar estas actuaciones y cuyo plazo vencía el pasado 6 de junio. Y, viendo que las obras no iban a estar listas antes de esa fecha, el Pleno aprobó, con los votos favorables del PP incluidos, la prórroga de dicho convenio, que se firmó el día 4, dos días antes de terminar el convenio".

De esta manera, señala que "por tanto, desde el PP no pueden decir que ese convenio no ha sido prorrogado porque no es cierto", añadiendo que "el pasado 26 de junio se aprobó en Junta de Gobierno Local la ampliación del contrato de obra con la empresa Grucal, cuestión que también es de conocimiento del señor Núñez, tras darse traslado del acuerdo a los grupos políticos".

Por ello, la portavoz del Gobierno municipal ha criticado "el modus operandi del señor Núñez, candidato a la Alcaldía del PP, que es un mentiroso. Para colmo no miente por ignorancia, sino a sabiendas de la verdad, tan solo para desprestigiar su ciudad, puesto que se dedica a hablar mal de Chiclana, tal y como también sucede con el Concert Music Festival o el Plan General, que han salido adelante con éxito. Así, durante las semanas previas al Concert Music, el señor Núñez se dedicó a hablar de que Sancti Petri iba a ser una ratonera, que no había seguridad, que iba a ser un caos de tráfico, etcétera… y ahora vemos cómo empresarios, hosteleros, hoteleros y ciudadanía general están muy contentos por cómo se está desarrollando", ha indicado.

Por su parte, Ana González (PSOE), delegada municipal de Turismo, ha recalcado que "nos extraña la actitud del señor Núñez respecto al Concert Music Festival cuando vemos que miembros de su propio partido político están disfrutando de los conciertos, tal y como hemos podido comprobar en estas semanas. Estamos hablando de una empresa muy seria, que ha invertido mucho y que, con mucho cariño, ha montado un festival de calidad, que todos podemos disfrutar", resaltando que "se trata de un ciclo de conciertos con un cartel de gran calidad. Cuando presentamos el festival en Fitur nadie se lo creía, pero hoy es una realidad y se ha demostrado que es posible con seguridad, accesibilidad y sin molestar a nadie", ha incidido.

Para González, el PP "se ha encargado durante varias semanas de vender mal lo que es una apuesta de calidad, ya que se dedicó a intoxicar con argumentos como macrobotellona, acampada, suciedad, ratonera, etcétera… que solo ha dañado al empresario que ha apostado por traer el festival a Chiclana", ha recriminado la edil, quien ha recordado que, "en materia de seguridad, se ha acatado los requerimientos de los cuerpos de seguridad, ya que se trata de un recinto seguro y el tráfico en la zona es el habitual donde se celebra un evento de estas características. Además, hay plazas de estacionamiento de sobra, incluso cuando se han celebrado conciertos como el de David Bisbal o El Barrio, con unos 5.000 asistentes".

Con todo ello, la delegada municipal de Turismo ha lamentado que "todos los días vemos las mentiras del PP en prensa, por lo que pido que se retracte de las afirmaciones vertidas respecto a la falta de seguridad y limpieza de los conciertos, porque solo provoca que se ensucie el nombre de Chiclana y la oferta de ocio de calidad para chiclaneros y visitantes".