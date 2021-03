Nuevo trámite solventado para la ejecución del futuro circuito de motocross en Chiclana

El futuro circuito de motocross de Chiclana continúa avanzando después de que la Junta de Andalucía haya resuelto el recurso de alzada interpuesto por Toniza-Ecologistas en Acción contra la Autorización Ambiental Unificada a la que está siendo tramitada y referida el proyecto modificado básico y de ejecución de dicho equipamiento. Así lo ha anunciado la delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha comparecido en rueda de prensa para explicar el avance de dicho trámite, fundamental para la aprobación definitiva del proyecto en los próximos meses y su posible ejecución. “Este pasado 3 de marzo fue registrado en el Ayuntamiento de Chiclana la resolución al recurso de alzada, que pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que tanto la Junta de Andalucía del PSOE en su momento como la Junta del PP en la actualidad afirman que Chiclana cuenta con Evaluación Ambiental Estratégica”, ha manifestado.

González recuerda que este proyecto del circuito de motocross, que se sitúa junto a la carretera de Medina y el Cordel de los Marchantes, "fue bloqueado por el PP durante su etapa al frente del Gobierno municipal y no volvió a retomarse hasta nuestra llegada en 2015, redactando el proyecto básico de ejecución, que incluía la Autorización Ambiental Unificada”, añadiendo que la resolución a dicha autorización llegó el pasado 6 de julio, una vez concluido el plazo de exposición pública, en el que Toniza presentó una docena de alegaciones. “No obstante, pese a la petición de los clubes de motocross para que no se pusieran más trabas al desarrollo del proyecto, desde la asociación ecologista no solo presentaron las alegaciones previas, sino que también hicieron lo propio el pasado 10 de agosto con un recurso de alzada contra la resolución de la Delegación Territorial”, ha comentado la delegada de Urbanismo, quien ha añadido que “hoy anunciamos la resolución de dicho recurso por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible”.

Así, la delegada de Urbanismo ha resaltado que “en una de las cuestiones planteadas en el recurso de alzada por Toniza se hablaba de la inexistencia de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan General, ante lo cual la actual Junta de Andalucía, gobernada por el PP, dice exactamente lo mismo que la Junta gobernada anteriormente por el PSOE”. “No podemos olvidar que un Plan General no se puede aprobar si no se hace caso al órgano que nos tutela, en este caso, la Junta de Andalucía, que antes con el PSOE y ahora con el PP, insiste en que el PGOU de Chiclana cuenta con una Evaluación Ambiental Estratégica correcta”, ha incidido González, quien ha añadido que “en el Pleno de febrero un representante del PP nos preguntaba sobre dicha Evaluación Ambiental Estratégica, sobre la que precisamente hoy también le responde sus compañeros de Andalucía”.

Por otro lado, desde la administración autonómica también han resuelto la cuestión planteada sobre las alternativas posibles en la parcela, “mimando el tema arqueológico, teniendo en cuenta los condicionantes de la inundabilidad, la clasificación del suelo, la distancia a núcleos residenciales. Por tanto, la ubicación se entiende como estudiada con las diferentes alternativas en las que se va a ubicar el circuito de motocross”. “En definitiva, la Junta de Andalucía nos está diciendo que la tramitación ambiental que ha llevado el proyecto del circuito de motocross es correcta y ajustada, por lo que se trata de una gran noticia para Chiclana y para este equipo de Gobierno, que tanto interés está poniendo para que se ejecute este circuito de motocross”, ha concluido.