Nostalgia de la Semana Santa junto a mi madre

Hay muchas maneras de vivir la Semana Santa. Pero la de este año, sin tambores, sin pasos, sin penitencia, sin cirios, ni cruces de guía, es unánimemente una Semana Santa de la memoria y los recuerdos. Este Domingo de Ramos abre una Semana de Pasión donde es la nostalgia la que desfila calle Hormaza abajo sobre el paso de La Borriquita. La del año pasado, no. La del año pasado nos cogió en días de confinamiento, entre el temor y la angustia por todos los nuestros, y no nos dio tiempo a pensar en palios ni en misterios. Cada uno llevó la procesión por dentro como pudo y quiso. Esta no. Ahora, hoy, este Domingo de Ramos, esta Semana Santa es diferente a todas, porque lo que asoma, lo que veo (y lo que vivo), son recuerdos, escenas, estampas, fotos, de otras Semana Santa pasadas, casi siempre en compañía de nuestras madres. De mi madre. Con mi madre vivía yo la salida y, sobre todo, la recogida del Medinaceli en la Plaza Mayor de mi infancia, con mayor recogimiento y más cercanía. Primero desde el Cabezo, después en un rápido ir y venir desde el Mayorazgo.

Las conversaciones, las referencias a la Semana Santa, sin excepción, desembocan estos días en estos recuerdos, siempre familiares porque, con más o menos fe, esta es una tradición que se va heredando, que en gran parte –porque siempre hay excepciones– mana de nuestras madres y luego nos inunda a los hijos, a las hijas, quizás por aquello mismo que se ve en la calle: un hijo y su madre siempre cerca, siempre dolorosa, siempre atenta. Ese Cristo y esa Virgen que a su vez son más que un reflejo, más que una luz, más que una guía, son el testimonio mismo de que, sí, que muere el Hijo y resucita, pero la semana de angustia, de dolores, de desconsuelo, de soledad es siempre la de la Madre. Eso es la vida misma, cualquier madre, cualquier día. Y quizás por eso mismo nos arrimamos más estos días a nuestras madres, a nuestras nostalgias, a nuestras infancias, a aquella María Santísima de las Lágrimas y Esperanza, que era en el Lunes Santo la primera que pisaba la calle. Lágrimas y esperanza siempre me pareció la definición más precisa de una madre.

La Virgen de la Estrella aún no salía a la calle, aún no tenía palio. Ni tan siquiera tenía capilla, sino que permanecía todo el año en otra, pequeña y escolar, que había en el colegio de La Salle, pero junto a la casa de los hermanos, frente al campo de baloncesto. La Borriquita hacía su penitencia entonces en la Iglesia Mayor. Y de la calle Hormaza lo único que salían eran miles de rosquetes del horno de Butrón. Que era aquel horno realmente el que anunciaba en Chiclana la Semana Santa, como un pregón de olores, de alegría, de convivencia, de ilusión. Esa será siempre una vivencia que quien la vivió de niño no la olvida, porque va unida a esa identificación a una madre y a una tradición. En mi caso, también a mis tías y a mi abuela Paquita Ragel. A mis primos, también. Porque aquellas tardes de amasar, de dar forma, de hornear en aquel gran horno –un juego, sin duda, para los niños–, en donde muchas otras familias también compartían aquellas mesas inmensas, las bandejas, las recetas, la Semana Santa que venía.

Luego, con los años, todo se fue transformando. Los recuerdos, sin embargo, también me llevan a mi padre, a mis tíos, Manolo Chaves y Antonio Butrón, en un paréntesis entregado al Martes Santo y los Afligidos, con Salvador Mota, con mis primos, con compañeros del Poeta García Gutiérrez, que tuvimos la oportunidad de vivir por dentro la pasión de la Semana Santa, en la que siempre me acuerdo de Juanma Romero Bey y la Banda del Tercio Sur de Infantería de Marina. De lo que sabe cualquier cofrade: que se ve en el desfile procesional, es solo una mínima parte –importante, sentimental, sin duda– de todo lo que se trabaja todo el año, de los cultos, la tarea benéfica y asistencial, la solidaridad, la ilusión, la convivencia. Llego hasta aquí porque los recuerdos se enredan y te llevan a su propio terreno. Pero la nostalgia, la emoción, la vida –“recordamos la muerte, celebramos la Resurrección”– que en esta inusual e inusitada Semana Santa nos acude es, realmente, anterior, y van siempre asociada al niño que fui y a mi madre, Inés Rodríguez. Este año no podremos bajar juntos de nuevo al Medinaceli, pero el año que viene sin duda. Allí estaremos.

En la memoria, esta Semana Santa es de días de sol, coloridas y familiares, y sin embargo sus noches son siempre íntimas, frías, con el viento apagando las velas y muy poca gente en la calle. Los garbanzos con bacalao, el Medinaceli saliendo de la Iglesia Mayor, los roscos y la torta de naranja, el padre Almandoz, el Nazareno bajando por Churruca y la espera, los cirios sin llama, los rostros mirando hacia arriba, la Soledad recogiéndose en el Santo Cristo, la Vigilia Pascual. Y mi madre, siempre mi madre, al lado.