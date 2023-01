La Navidad en Chiclana: "Nunca he visto la ciudad tan llena”

Chiclana cierra una Navidad con un balance muy positivo. Así lo celebraron miembros del equipo de Gobierno y distintos representantes de los agentes sociales en una rueda de prensa en la que se resaltó la "gran programación" para las fiestas y la afluencia de personas por las calles de la ciudad, especialmente en el segundo tramo de las fiestas.

"Me quedo con los comentarios de 'nunca he visto Chiclana tan llena de gente'", planteó la presidenta de la Plataforma Vive Chiclana, Ana Mota. La representante de los comerciantes y hosteleros valoró como "muy positiva" la campaña, aunque "con altibajos". "Al principio el tiempo no acompañó, pero el sprint final ha sido genial", planteó, destacando "una gran programación de Navidad, que ha sido espectacular y que ha hecho que vengan a conocernos personas de localidades cercanas".

"Desde Vive Chiclana, tanto la hostelería como el comercio, estamos muy contentos. Tampoco hay que decir mucho, solo hay que ver las imágenes de las calles en las que no se cabía", explicó Mota, quien recordó que “hay comercios, como las ferreterías, que esta época no es la suya, pero en general ha sido todo muy positivo”.

En la rueda de prensa también estuvieron la primera teniente de alcalde, Ana González; los delegados de Fiestas, Policía Local, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Fomento, José Alberto Cruz, José Manuel Vera, Francisco José Salado, Roberto Palmero y Pepa Vela; los representantes de la Asociación de Reyes Magos, Juan Jesús Sánchez y Juani Verdugo; y la presidenta de los comerciantes de Calle Ancha, Susana López. Ana González agradeció, en nombre el Gobierno, "la labor de todas las delegaciones implicadas para que todo salga bien y, sobre todo, a todo el tejido asociativo como Reyes Magos, hostelería y comerciantes por esa implicación y por ese trabajo por y para la ciudad. Gracias y enhorabuena, porque el trabajo ha sido muy bueno”.

Susana López corroboró “todo lo que ha dicho mi compañera Ana Mota. De la campaña de Navidad el balance es muy positivo, porque el Ayuntamiento se ha volcado con el comercio y la hostelería. En calle Ancha hemos extendido lo más posible la decoración y en esta zona de La Banda la gente está muy contenta por todas las actividades que se han llevado hasta allí este año. Vamos a seguir trabajando, junto con Vive Chiclana, para que este año tenga muchas y mejores cosas en la ciudad”.

Además, Juan Jesús Sánchez señaló que “hemos hecho una campaña muy bonita, en la que mucha gente ha colaborado y eso es lo más importante. Como presidente de la Asociación de Reyes Magos, le agradezco al Ayuntamiento su colaboración, porque se ha volcado con nosotros y para nosotros es muy satisfactorio que un grupo de personas como es el que está en el Ayuntamiento, que siempre esté a nuestra disposición. Este año se han hecho cosas y hemos visto cosas muy bonitas”. “Desde el primer desayuno hasta la cabalgata de los Reyes ha salido todo bien y de forma muy satisfactoria, unido a que el comercio y la hostelería están contentos. Quiero agradecer al pueblo de Chiclana que se haya volcado con nuestra campaña y gracias a todas esas personas, un año más y ya van 25, ningún niño se ha quedado sin juguetes”, finalizó.

José Alberto Cruz destacó que “una ciudad se construye entre todo el mundo. Entre los vecinos y vecinas, entre las asociaciones, el Ayuntamiento y muchos particulares que, sumando granito a granito, consiguen hacer magia. Desde que se encendieron las luces y hasta que los Reyes Magos entraron en la Iglesia Mayor, hemos intentando contar con una gran programación, ocupar espacios para hacer provincia y hacer muchas cosas para hacer feliz a la gente”. Además, agradeció la colaboración del Club Escape Libre, de las escuelas de baile de Chiclana, la Asociación de Chiclaneras y de la Asociación Cincodeluno, “porque siempre están presentes en estas fechas en todo lo que se les convoca”.

“Desde hace unos años intentamos traer novedades y este año hemos contado con una afluencia de público nunca vista antes. Que las calles estén llenas es un trabajo de todos y se consigue con la implicación de todas las partes. Son muchas personas y muchas caras las que deberían estar aquí hoy, pero no cabríamos. Además, también es muy importante la labor de los medios de comunicación para que todo llegue a las casas de esas personas que no pueden estar en la calle. Quiero dar las gracias a todos los vecinos y vecinas, que hacéis grande a la ciudad, porque sois vosotros los que ponéis el músculo y nosotros nos encargaremos de escucharlos a todos para que sean unas fiestas de todos”, finalizó el edil de Fiestas.