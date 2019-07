Con motivo del Bicentenario del Museo del Prado, el Museo de Chiclana se ha sumado a esta celebración y lo hace con tres exposiciones que acercarán a la pinacoteca madrileña desde ópticas bien diferentes, muestras que van desde los copistas hasta los más libres y creativos recreadores del las obras del mismo.

En este sentido, la delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han inaugurado la primera exposición, ‘Ecos del Prado I. La copia, magisterio y difusión’, “en la que se aborda la concepción originaria del Museo, de las Colecciones Reales que le dieron origen, del Edificio de Villanueva que finalmente acogió las pinturas, y de las escuelas y maestros que vertebran sus salas”, ha reseñado la edil de Cultura, quien incide en que será la primera de las tres muestras dedicadas al Museo del Prado.

“De todo esto intenta hablar esta exposición de copias del Prado, ejecutadas entre los siglos XVII y XXI, por autores anónimos o conocidos y reconocidos como Gutiérrez de la Vega, Madrazo, Antonio González, Díaz Carreño, Sánchez Márquez o, ya cercanos a nosotros Eduardo Martínez, José Dodero, Serafín Prieto o Pérez Leal, entre otros”, ha explicado Jesús Romero.

Además, ha subrayado que se trata de más de medio centenar de pinturas donde, con claro predominio de la llamada Escuela Española (que con obras de Zurbarán, Murillo, Velázquez, Ribalta, Ribera, etc..., ocupan la sala uno de exposiciones temporales), no se olvidan tampoco a los representantes de escuelas extranjeras (Italiana, alemana, etc...), tales como Fra Angelico, Rafael, Tiziano, Correggio, Teniers, Vanm Dyck o Sassoferrato, presentes en la sala dos destinada a exposiciones temporales. “El Greco, autor de aquí nacido fuera, hace de bisagra o nexo de unión entre ambas salas”, ha añadido el director del Museo de Chiclana.

Junto a las pinturas, facsímiles de documentos, como los planos de Juan de Villanueva o el manuscrito de la memoria que éste hizo del mismo, o antiguos catálogos del Museo del Prado, complementan esta nueva exposición temporal que, aparte de su obvia dimensión estética, ofrece un interesante enfoque didáctico.