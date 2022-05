El Museo de Chiclana celebra el Día Internacional de los Museos

Con motivo del Día Internacional de los Museos y bajo el lema general de este año El poder de los Museos, el Museo de Chiclana propone a la ciudadanía dos eventos en la jornada de este miércoles. El primero será la apertura de la nueva exposición temporal Maestros del granado contemporáneo. El segundo de ellos será a las 19.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, y se trata de un concierto a cargo de Gámbaro. Arranca así una semana bien nutrida de actividades en el Museo de la ciudad.

Concierto de Gámbaro

Hace diez años que la Asociación Musical Desde la Azotea se dedica, a través de agrupaciones propias diversas, a la música, a hacerla, a difundirla a través de conciertos bien diversos. A través de Gámbaro, se ofrece al público la posibilidad de acercarse al swing, al jazz y al blues.

Esta agrupación musical ofrecerá, desde el hondo conocimiento musical que sus miembros poseen y desde su más que probada capacidad interpretativa el siguiente repertorio: A kiss tu build, Autumn Leaves, Blue bossa, Boogie Woogie, Caravan, Careless whisper, I got rhythm, I´m getting sentimental, On a slow boat to china, Raunchy Rita, Señor Blues, Song of my father, Jive samba, St. Thomas, Summer time y Take the a train.

A este concierto, le pondrá voz Loli Herrera, al saxo estará Benito Gallardo, a la guitarra Manolo Rallo, al piano Enrique Rodríguez, al bajo Luis Fernández y a la batería Carlos Solís. Además, la entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.