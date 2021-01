“Moreno Bonilla viene a Chiclana a visitar la sede del PP y no se preocupa por los asuntos que interesa a los chiclaneros”

El Ayuntamiento de Chiclana ha mostrado, una vez más, su indignación por la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que ha visitado este martes por la tarde la ciudad para inaugurar la sede del PP local, sita frente al Consistorio chiclanero, “y no preocuparse por los asuntos que realmente interesa a los chiclaneros y chiclaneras”. En este sentido, la portavoz del Gobierno municipal (PSOE e IU), Cándida Verdier, ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada municipal de Salud, Pepa Vela, y al delegado de Educación, José Alberto Cruz, para lamentar “la falta de sensibilidad del presidente de la Junta con los asuntos que preocupan a la ciudadanía”.

“Es inaudito que el señor Moreno Bonilla viniera a Chiclana para visitar la acera de enfrente del Ayuntamiento (donde se ubica la sede del PP) y no se preocupe por lo que realmente preocupa a la ciudadanía”, ha manifestado Cándida Verdier, quien ha recalcado que “la noticia no debía haber sido que el presidente de la Junta ha venido a Chiclana para inaugurar la sede del PP, sino que lo ha hecho para interesarse por los niños y niñas, que están pasando frío en los colegios y deben hacer uso de abrigos, gorros y mantas para combatir las bajas temperaturas. Lamentablemente, de este tema no se preocupa el señor Moreno Bonilla”.

Asimismo, la portavoz del Gobierno ha incidido en que, “frente a la visita a la sede del PP, la noticia también debía haber sido que el señor Moreno Bonilla venía a pagar el centro de salud de Los Gallos o a iniciar las obras del centro de salud de La Cucarela, pero la ignorancia en materia de salud sigue creciendo, lo que demuestra la actitud partidista del Gobierno de la Junta”. “O bien también podía haber sido noticia que el presidente de la Junta hubiese venido a Chiclana para decirle al alcalde qué va a hacer en la Cañada de Los Barrancos; explicar qué ha sucedido con Ciudad Amable, que ha provocado que sean los chiclaneros los que tengamos que pagar este proyecto ante la negativa del Gobierno andaluz; o qué ocurre con la ITI de Sancti Petri”, ha recalcado Cándida Verdier, quien ha recordado que “todo lo bueno que ha sucedido en Chiclana ha sido de la mano del PSOE en el Gobierno de la Junta de Andalucía y fue cambiar dicho Gobierno y solo vienen a inaugurar la sede del PP, sin preocuparse de los problemas de las personas”.

“El pasado mes de febrero, el alcalde le remitió una carta al presidente de la Junta para invitarle a una visita institucional a Chiclana y reclamarle un plan de empleo, pero obtuvimos la callada por respuesta y lo único que hubo fue el Plan AIRE, completamente inasumible para los ayuntamientos”, ha indicado Cándida Verdier, quien ha añadido que “en mayo se volvió a enviar una carta para medidas en materia de playas y seguridad, además de que visitara nuestra ciudad”. “Tampoco tuvimos respuesta a la misiva enviada en julio para que visitara Chiclana y actuara en la limpieza de parcelas de titularidad autonómicas para evitar incendios, fundamentalmente en el cauce del arroyo Carrajolilla; así como a la carta enviada en octubre enviada sobre la modificación de la Ley de Dependencia; o la remitida por parte del alcalde junto a representantes de colectivos sociales de La Banda para solicitar la construcción del centro de salud de La Cucarela”, ha criticado la portavoz del Gobierno municipal, quien ha comparado la situación sanitaria con otras ciudades como El Puerto de Santa María, “que tiene una población similar a Chiclana y que, sin embargo, cuenta con cuatro centros de salud, además de uno que ayer mismo fue recepcionado, dos consultorios y un hospital, mientras a aquí solo hay tres centros de salud y un centro de especialidades. No queremos pensar que esta diferencia se debe al color político del Gobierno municipal”.

Finalmente, la portavoz del Gobierno municipal ha resaltado que “es triste y penoso que tengamos que ver al presidente de la Junta de Andalucía visitar a oscuras y de incógnito la sede del PP, a escasos metros del Ayuntamiento de Chiclana, y no querer reunirse con el alcalde para abordar los temas que tanto reclaman los chiclaneros y chiclaneras, entre ellos, el frío en las aulas, la compra-venta del centro de salud de Los Gallos, el inicio del centro de salud de La Cucarela, la ampliación de la Cañada de los Barrancos, Sancti Petri, la carretera del Molino Viejo”. “La única preocupación del señor Moreno Bonilla es hacerse una foto y asomarse al balcón de una sede del PP con la portavoz local y la delegada del Gobierno en Cádiz, lo cual es indignante, más aún cuando hablamos de una ciudad referente en la provincia y que tantas necesidades tiene”, ha concluido.