"Esto parece una feria", se quejaba un vecino ante la ingente cantidad de personas que abarrotan el Mercado de Abastos de Chiclana desde el mediodía de hoy. El descontrol en cuanto al aforo quedó patente en todo los pasillos y puestos de la plaza en la que la gente se agolpaban para hacer sus compras. Aunque la totalidad de las personas llevaban mascarillas, no ocurría igual con otro requisito indispensable para frenar el coronavirus como es el distanciamiento.

Los clientes, no sólo procedentes de Chiclana sino de otras poblaciones cercanas de la Bahía, aprovechan la jornada de hoy sábado para llenar la cesta de compra debido al puente festivo. Cabe recordar, que en el primer estado de alarma se tomaron medidas para controlar el aforo en la plaza con guardias de seguridad en sus puertas. No obstante, no ha ocurrido en este segundo aviso del cumplimiento de la nueva normativa para evitar la propagación del virus.

Precisamente, el alcalde, José María Román, anunciaba ayer una campaña de concienciación sobre el Covid 19 junto a empresarios y hosteleros bajo en esloga 'Chiclana da ejemplo' y en la que incidía en el cumplimiento de la normativa. Es más, el regidor chiclanero hizo hincapié en que “nos tenemos que tomar todo esto muy en serio. Y eso no lo podemos hacer si no se tiene la implicación de toda la ciudadanía, desde la juventud hasta los mayores, del Ayuntamiento, del tejido empresarial y de todas y cada una de las personas”.