Medio Ambiente amplía la señalética sobre buenas prácticas para propietarios de perros

La Delegación municipal de Medio Ambiente da un paso más en labores de concienciación medioambiental y cívica, ampliando el número de carteles que advierten de la necesidad del cumplimiento en materia de tenencia de animales en la vía pública. Por ello se han instalado un total de 20 paneles en el viario y plazas públicas en los que se recuerda la obligación de recoger las heces de los animales y de llevarlos atados durante su estancia en los espacios públicos.

Las ubicaciones que han acogido la nueva señalética han sido las calles San Félix y San Mateo, el parque Carlos Cano, la barriada Caja de Ahorros, Carabina, Barriada del Arena, Plaza de Jamaica, entorno de la Plaza Cuba, Residencial Chiclana, La Pedrera, Pedrera Blanca y Parque ciudad de El Astillero.

El delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, informó de que “con esta medida atendemos las demandas de los vecinos de estas barriadas que reclamaban la colocación de este tipo de carteles como medida de persuasión para aquellas personas propietarias de perros que no estuvieran cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones. No olvidemos que tan sancionable es no recoger las heces de los animales como llevarlos sueltos por la vía pública, por ello son los dos aspectos que aborda la cartelería”.

Palmero indicó que “es cierto que cada vez existe una mayor conciencia social sobre esta problemática y la amplia mayoría de personas sacan a la calle sus mascotas atadas, con sus bolsas paras las heces y su botella de agua con desinfectante, lo cual demuestra que hemos avanzado en gran medida en los últimos años y que a nivel general existe una gran conciencia colectiva. Aun así, es cierto que cuando alguien deja de atender sus obligaciones sus efectos son bastante evidentes y molestos para el resto de la ciudadanía, por lo que nunca está de más seguir insistiendo en una problemática que incluso es sancionable si no se cumple con la normativa vigente al respecto”.

El edil apuntó, además, que “este problema se ve agravado por aquellas personas que sueltan a los perros en parcelas no valladas o no señalizadas, ya sean pública o privadas, pensando que allí vale todo. A estas personas habría que recordarles que depositar residuos, ya sean caninos o de otro tipo, en lugares no habilitados para ello supone igualmente un hecho sancionable”.

Para finalizar, el delegado de Medio Ambiente especificó que “esta medida no es un hecho puntual, sino que en las próximas semanas prepararemos nueva cartelería para colocarla en otras barriadas que cuentan con el mismo problema. La idea es que el mayor número de núcleos residenciales se beneficie de la medida y la labor de concienciación no cese en la localidad”.