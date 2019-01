La aplicación Línea Verde registra 936 incidencias en el pasado año

La aplicación de comunicación de incidencias para dispositivos móviles ‘Línea Verde’, de la empresa municipal Chiclana Natural, registró durante el pasado año 2018 un total de 936 incidencias de agua y medio ambiente, lo que supone un crecimiento de un 35,46 por ciento con respecto a 2017, cuando se alcanzaron las 691 incidencias. Estos datos consolidan a esta APP (que también puede utilizarse en un ordenador personal en su versión web) como una de las herramientas más usadas por los chiclaneros para la comunicación con la empresa pública Chiclana Natural.

En este sentido, el delegado de Medio Ambiente y vicepresidente de Chiclana Natural, Joaquín Guerrero, informa que “ya presagiábamos que 2018 sería el de la consolidación del uso de Línea Verde cuando analizábamos los datos de los tres primeros trimestres. Hoy, el hecho de que el año haya acabado casi al límite de las 1.000 incidencias dice mucho de las facilidades y el beneficio que supone el uso de esta herramienta que contribuye a hacer de Chiclana un municipio mejor en materia de Medio Ambiente y Agua”.

Por lo que respecta a las tipologías contempladas en los diferentes servicios, la limpieza viaria es el más demandado con un total de 301 peticiones; le siguen, por este orden, parques y jardines (183); contenedores (130); alcantarillado (102); agua (43); juegos infantiles (40); desratización y desinsectación (32); tapas de alcantarillado (30); papeleras (27); mantenimiento de playas (23); limpieza de playas (13) y recogida de animales en la vía pública (12).

Guerrero Bey considera, además, “razonables los tiempos empleados para la resolución de dichas incidencias”. “De hecho, las personas que las comunican desde su móvil u ordenador son partícipes de todo el proceso hasta su resolución, puesto que la intercomunicación con el interesado no finaliza hasta que ésta se produce. Así, se ha reducido el tiempo para resolver tipologías enmarcadas en agua, limpieza de playas, mantenimiento de playas limpieza viaria, papeleras, parques y jardines y desratización y desinsectación.

El responsable del área, insta, además, a la ciudadanía a “no limitarse a reclamar el arreglo de una incidencia en las redes sociales, aunque todo el mundo es libre de hacerlo, pero no en todos los casos dicha incidencia llegará con la rapidez necesaria al departamento o área donde se resolverá; por ello, es preferible que recurran a Línea Verde o a la oficina virtual de Chiclana Natural, desde donde se encauzará la incidencia al departamento adecuado, sin necesidad de que nadie tenga que desplazarse personalmente a las oficinas de atención al cliente”. Por otro lado el responsable de agua y medio ambiente destaca que “Línea Verde es una herramienta de participación ciudadana anónima y gratuita, ya que ningún dato particular de quien realiza una incidencia queda registrado. Por tanto, no se puede poner más fácil para que toda la ciudadanía contribuya a que los servicios que se ofrecen sean de mayor calidad”.