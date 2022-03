La Junta vuelve a disponer del proyecto del centro de salud de La Cucarela, pese a que ya lo tiene desde 2009

“Isabel Paredes y sus compañeros del PP parece que no se enteran de cuál es la cuestión del centro de salud de La Cucarela”. Con estas palabras, la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, ha iniciado su comparecencia ante los medios de comunicación junto a la delegada municipal de Salud, Pepa Vela. “Hay un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento en 2005, firmado por José María Román como alcalde, y en el año 2007, ya siendo Ernesto Marín el regidor, éste firma el contrato para la redacción del proyecto del centro de salud de La Cucarela”, ha recordado la portavoz del Gobierno, quien ha añadido que “en 2009, siendo otra vez alcalde José María Román, se remite ese proyecto a la Junta de Andalucía. Por tanto, desde mayo de 2009 la señora Paredes tiene en sus archivos el proyecto del centro de salud, por lo que no puede venir ahora diciendo que no lo tiene”.

“Pese a lo que puedan decir, no estamos hablando de una cuestión política que se ha inventado el PSOE ahora, sino que se trata de un asunto que ha abordado los distintos gobiernos municipales, bien gobernado por el PSOE o por el PP”, ha incidido Cándida Verdier, quien ha exigido a la delegada territorial de Salud que “se deje de falsedades, ya que la cuestión es muy clara, en el convenio de 2005, con 20.000 habitantes menos que ahora, se hablaba de arreglar los centros de salud de Padre Salado y Jesús Nazareno y de hacer los de Los Gallos y La Cucarela”.

Con todo ello, la portavoz del Gobierno municipal ha incidido en que “la señora Paredes no puede decir que no conoce el proyecto, porque lo tiene la Junta de Andalucía. Y, por supuesto, no puede decir que el centro de salud de La Cucarela no hace falta. Es un asunto de los distintos gobiernos y no un tema político, como quieren dar a entender algunos”, ha insistido.

Por otro lado, en relación al correo remitido por la Junta de Andalucía el pasado 25 de febrero, Cándida Verdier ha aclarado que “es cierto que la señora Paredes no pidió que le remitiésemos el proyecto y que no conoce la parcela. Pues bien, el día 8 se le remitió el contrato del proyecto firmado por el señor Marín, el proyecto y el coste del mismo, que asciende a 4.062.020 euros”, ha comentado, quien ha añadido que “ese proyecto se hace precisamente con las exigencias y viabilidad de los técnicos del SAS. Y, solo por curiosidad, ¿sabe la gente que la señora Hita, que habla de no tener conocimiento del proyecto, era la secretaria del señor Marín cuando este proyecto fue contratado en 2007?. Por tanto, la señora Hita tuvo en sus manos el escrito para encargar el proyecto y luego lo tuvo dicho proyecto para remitirlo, aunque finalmente lo hizo el señor Román en 2009”, ha recalcado Verdier, quien ha lamentado que “se dedican a darle patadas hacia adelante, pensando que los ciudadanos somos tontos”.

Según la edil “hay una necesidad de un nuevo centro de salud en Chiclana y, por eso, los ciudadanos se han constituido en plataforma, están recogiendo firmas y le exigen a la delegada territorial de Salud que lo construyan, así como el pago del centro de salud de Los Gallos”, ha concluido la portavoz municipal, añadiendo que “la señora Paredes, pensando en el adelanto electoral en Andalucía, vino a Chiclana a alardear de preocuparse por este tema, lo cual no es así”.

Por su parte, Pepa Vela ha destacado que “en ningún momento queremos un conflicto político, porque no es un antojo del PSOE, sino que es un asunto del Ayuntamiento de Chiclana, gobernado por PSOE y PP en estos últimos años, y de sus vecinos”. “Nos llama la atención que digan que no encuentran nada, cuando para otros asuntos ponen a buscar en los cajones a todos los técnicos”, ha lamentado la delegada municipal de Salud, quien ha incidido en que “se trata de una necesidad de los chiclaneros y chiclaneras. Si ya era necesario un cuarto centro de salud en 2005, más aún ahora que tenemos 20.000 habitantes más”, ha recalcado Vela, quien ha finalizado añadiendo que “seguimos viendo largas colas en las puertas del centro de salud Padre Salado, que atiende actualmente a más de 35.000 personas”.