Ante las declaraciones realizadas por el concejal de Policía Local y Protección Civil del Ayuntamiento de Chiclana, José Manuel Vera, desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia deCádiz se desmienten dichas afirmaciones sobre la falta de dos buggies incluidos dentro del material de playas previsto para la localidad.

Así, la Junta indica a Vera, "por si no tuviera conocimiento aún, de que el pasado 18 de agosto, la empresa “Grúas Loren y Fran”, con la autorización de Rafael Calvente, Jefe de Protección Civil de Chiclana, recogió, de Sevilla, los dos vehículos a los que el 11 de septiembre el concejal se refirió ante los medios de comunicación y los trasladó a Talleres Colchón en Chiclana. Por tanto, no se entiende que 23 días después de estar en Chiclana, el responsable de Protección Civil hablara en esos términos y no supieraque tiene estos dos vehículos en su municipio desde el 18 de agosto".

Igualmente, el Gobierno andaluz recuerda que dentro de los 94.783,87 euros que la Junta ha destinado a Chiclana para material, el Ayuntamiento "eligió, además de estos dos “buggies”, una patrullera (pick up), entregada el 21 de agosto, pasarelas de madera para el acceso a la playa y torretas de vigilancias, "cuya entrega fue la primera en hacerse en toda Andalucía".

Respecto a la patrullera recibida el 21 de agosto, indica que esta se encontraba desde el pasado 6 de julio a disposición del Ayuntamiento de Chiclana, "quienes informaron a la Junta de que la matriculación la realizaría una gestoría, por lo que solicitaron que se les enviara allí toda la documentación, algo que se hace el 16 de julio". Además, manifiesta que El 31 de julio, se reclama por parte de Rafael Calvente, de nuevo, "la documentación enviada 15 días antes, que se le envía al momento, pero pasando otros 21 días en recogerla".

Con todo ello, la Junta declara que "lamentamos que el desconocimiento del responsable de laPolicía Local y Protección Civil de Chiclana sobre la labor que realiza la delegación que dirige haya motivado que se hayan vertido informaciones falsas que han podido confundir a los ciudadanos,confiando en que el señor Vera ya haya sabido de la existencia de dichos vehículos y que puedan ponerse al servicio de los chiclaneros".