La Junta de Andalucía ha vuelto a dejar fuera a Chiclana de la convocatoria de subvenciones con cargo a la iniciativa ‘Ciudad Amable’ por un solo punto sobre 100, para la reconversión de la carretera del Molino Viejo en avenida, según indican desde el Ayuntamiento. Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde y delegada municipal de Urbanismo, Ana González, quien ha mostrado su malestar “ante la falta de criterios a la hora de valorar el proyecto, puesto que hay apartados exactamente iguales que han sido valorados de distinta forma en la primera y segunda convocatorias”.

La edil ha expresado que desde el Ayuntamiento de Chiclana "hemos trabajado para la adecuación y mejora de la seguridad en la carretera del Molino Viejo en dos vertientes. Por un lado, en un proyecto municipal, que cuenta con un presupuesto de más de medio millón de euros y que actualmente se encuentra en fase de adjudicación de las obras, con el objetivo de que éstas puedan iniciarse antes de final de año; y, por otro lado, con el proyecto para la convocatoria de ‘Ciudad Amable’, por valor de 1,2 millones de euros”, aclarando que, “con una partida de 513.000 euros del presupuesto municipal, vamos a proceder a la ejecución del acerado, red de pluviales y alumbrado, además de una posterior glorieta entre la rotonda del Atún y el camino del Consorcio”.

En cuanto a la segunda convocatoria de ‘Ciudad Amable’, González ha lamentado que, “por segunda vez, nos encontramos que la Junta de Andalucía no ha estimado la propuesta para que esté dentro del listado de beneficiarios de esta subvención, quedándonos otra vez a solo un punto sobre 100, tal y como sucedió en la primera convocatoria”. “Parece una broma que volvamos a quedarnos a solo un punto sobre 100, pero es una cuestión muy seria, ya que nos volvemos a quedar sin esos 1,2 millones de euros solicitados para unas obras, que complementan a las que en los próximos meses vamos a ejecutar con cargo al presupuesto municipal”, recordando que, “en la primera convocatoria, presentamos alegaciones y luego acudimos al Contencioso, estando pendientes ahora mismo de una resolución, y en esta segunda convocatoria, cuya resolución fue publicada el pasado viernes, también presentaremos las correspondientes alegaciones”.

González ha manfiestado que “no entendemos los criterios para valorar los proyectos presentados, porque ante la misma propuesta, hemos obtenido distintas puntuaciones, demostrando así la Junta de Andalucía poca rigurosidad”, ha expresado la delegada municipal de Urbanismo, quien ha recordado que, “en la primera convocatoria, nos desestimaron inicialmente la propuesta supuestamente por no estar en suelos urbanos y, posteriormente nos valoraron con cero puntos en aspectos como afluencia turística, planes de movilidad, planes generales, planes de vivienda, aspectos que finalmente, tras las alegaciones, fueron valorados con tres puntos cada uno hasta un total de 65 puntos, a solo uno del último municipio subvencionado. Para colmo, de cinco puntos máximo que podían otorgarnos en el apartado de sustitución de infraestructura, no nos otorgaron nada, pese a que argumentamos la sustitución de luminarias por nuevas con tecnología led”.

“Y ahora -añade- ante la misma propuesta, nos vuelven a valorar con cero puntos los planes de movilidad y los planes de vivienda, que anteriormente puntuaban con tres puntos cada apartado. En caso de darnos los tres puntos, nos volveríamos a quedar a un solo punto”, ha indicado González, quien ha resaltado que, “el colmo de los colmos, es que, en el apartado de sustitución de infraestructuras, nos han dado ahora dos puntos y en la primera convocatoria cero. Si en la primera convocatoria nos hubieran dado estos dos puntos, hubiéramos sido beneficiarios de la subvención”.

Con todo ello, la delegada municipal de Urbanismo ha incidido en que “estos cambios de criterios a la hora de hacer las valoraciones nos dan más argumentos para que en ese Contencioso-Administrativo que hemos interpuesto nos den la razón”. “La rigurosidad brilla por su ausencia en la Junta de Andalucía, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, por lo que seguiremos trabajando para intentar mejorar la seguridad y la calidad de la carretera del Molino Viejo a través de nuestro proyecto municipal y peleando ante esta poca rigurosidad de la Junta de Andalucía, con el único objetivo de que Chiclana se lleve esta subvención de 1,2 millones de que euros, que creemos nos corresponde”, ha recalcado.