PSOE: "La Junta confirma por escrito que no podrá en marcha planes de empleo en Chiclana”

La secretaria general del PSOE-Chiclana, Cándida Verdier, ha comparecido en rueda de prensa para valorar las últimas medidas anunciadas por los gobiernos municipal, provincial y central sobre las “numerosas políticas de empleo y ayuda a las personas y empresas que peor lo están pasando, en comparación con la falta de acciones del Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía”. En este sentido, la responsable socialista ha resaltado que “hace unos días tuvimos la magnífica noticia de que la Diputación de Cádiz ha destinado 50 millones de euros para los municipios de la provincia, de los que 1,2 serán para Chiclana. Esto demuestra que el PSOE destina el superávit y el remanente de Tesorería a las personas que peor lo están pasando y a los ayuntamientos, mientras que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, lo destina a pagar a los bancos”.

“Diputación sí cumple con los chiclaneros y chiclaneras que peor lo están pasando por culpa de la crisis del COVID-19, pero vemos cómo otras administraciones como la Junta, con 40.000 millones de euros, podría dejar un pellizco para nuestra ciudad”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha añadido que en “Diputación se destina distintas partidas presupuestarias a los ayuntamientos en función de la población y del número de parados, sin mirar el color político de cada gobierno municipal”.

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-Chiclana ha indicado que “no solo Diputación cumple con Chiclana, sino que también sucede lo mismo con el Gobierno de Pedro Sánchez en España, con las ayudas para los ERTE, ayudas en las moratorias para el pago de hipoteca, ayudas para el sector turístico y hoy mismo un Consejo de Ministros Extraordinario para dotar de 7.000 millones de pesetas para las comunidades autónomas, que deberán destinarlos a los que peor lo están pasando, es decir, a comerciantes, hosteleros, empresarios, etcétera…, sin olvidar el Plan de Ayuda al Transporte Público o el Plan de Rehabilitación de edificios y barriadas”. “Y lo mismo sucede con el Gobierno municipal, encabezado por José María Román, que en 2020 destinó 4 millones de euros para ayudar a los que peor lo han pasado y este año está trabajando en poner en marcha nuevas medidas económicas y sociales”, ha incidido Verdier, quien ha añadido que, “por tanto, Gobierno Central, Diputación y Ayuntamiento cumplen con los chiclaneros y chiclaneras”.

“Lo mismo que hacen estas tres administraciones pedimos a la Junta de Andalucía, es decir, que se implique con Chiclana”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha lamentado que “hace unos días desde Diputación se solicitó a la Junta un Plan de Especial de Empleo para la provincia de Cádiz y la respuesta por escrito ha sido que no hay previsto nada al respecto a corto plazo, pese a tener la competencia exclusiva en materia de empleo. En definitiva, confirma que no pondrá en marcha planes de empleo para Chiclana y se remite al Plan AIRE del pasado año, en el que solo aportaba el 60 por ciento, mientras que el 40 por ciento restante debía hacerlo los ayuntamientos”. “Esto provocó que ni Chiclana ni San Fernando ni Cádiz ni Jerez ni El Puerto de Santa María, este último gobernado por el PP, se pudieran acoger al mismo porque era inviable económicamente, tal y como sucedió aquí donde el Ayuntamiento de Chiclana se veía obligado a aportar más de dos millones de euros que no disponía”, ha explicado la responsable socialista, quien ha añadido que “el PP de Chiclana debe exigirle a la Junta que apueste por crear empleo en Chiclana, con planes de empleo directo, ayudas directas a autónomos y empresarios con el dinero que ya ha recibido de España para ello y que termine proyectos pendientes en Chiclana como la compra-venta del centro de salud de Los Gallos, el nuevo ambulatorio de La Cucarela, los ascensores en Recreo San Pedro y Fermesa,, el Plan Especial de Sancti Petri o las carreteras del Molino Viejo y de la Cañada de los Barrancos”.