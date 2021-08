El artista chiclanero José Verdú lanza nuevo sencillo, ‘Sabor a sur’

El cantante y compositor chiclanero José Verdú no da tregua y acaba de estrenar en la plataforma YouTube un nuevo sencillo, Sabor a sur, que ha contado en la grabación con Juan Espinosa y a la guitarra con Daniel Bommati.

Esta animada nueva canción sigue a la que Verdú ya estrenó el pasado mes de junio, el tema Un fiel amor, cuyo videoclip fue rodado en el entorno de Sancti Petri, y supone un pasito más en la incipiente carrera del artista. En su cuenta de Instagram, el músico afirma que "estoy orgulloso de mí porque he vivido y conseguido lo que me propuse: salir ahí a cantar. Tú puedes hacer lo que te propongas también, solo tienes que tomártelo en serio e intentarlo como si tu vida acabase mañana. Ahora no sé qué será lo próximo que venga o haré, pero me quedo con lo vivido".