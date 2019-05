Igualdad Real reclama un hueco en la futura Corporación de Chiclana

Igualdad Real (Igre) hizo hoy pública su candidatura a las elecciones municipales del próximo domingo en un acto que se desarrolló en las instalaciones del colegio público el Trovador.

Andrés Segundo fue el presentador del evento, seguido de Patricia González, número dos de la lista, y Roberto Caballero Portillo, número tres, quienes fueron presentando a los miembros de la candidatura. Posteriormente tomó la palabra la presidenta del partido político a nivel nacional y representante en las listas europeas Antonia Alba Ortega, quien ha transmitido las ideas de la formación a nivel europeo para finalmente dar paso a David Sierra Segura, cabeza de lista de Igre.

Sierra expuso los fundamentos del partido, los puntos fuertes del programa electoral y la necesidad “de que todos los ciudadanos de Chiclana sean iguales y se respeten sus derechos”. En este sentido habló de “la disparidad de derechos según la zona en la que residen”. Además, destacó “los problemas en los centros de salud del municipio, la seguridad vial, la importancia de eliminar la diseminación del municipio y la necesidad de crear un único núcleo formado por el centro y la playa, no pueden existir de cara al exterior dos pueblos, uno el formado por La Barrosa y otro por el centro”.

También resaltó temas como la creación de una Delegación de la Familia “y no una consejería de feminismo, la desigualdad real que existe entre sexos y la necesidad de erradicarla, sin olvidar a las 15.000 familias que el gobierno actual tiene olvidadas, viviendas ilegales sin servicios mínimos como el agua, así como los vecinos de la Venta la Raya que no tienen ni luz”. Así. añadió que el actual gobierno local “ha permitido la existencia de esas viviendas y ahora no se puede olvidar de ellas alegando su situación ilegal. Todas las personas del municipio deben tener los mismos derechos, todos somos iguales”. Sierra hizo hincapié en la importancia“de un cambio de gobierno con un partido formado por personas con afán de arreglar las cosas y que conocen los problemas de los ciudadanos. Es ncesario dar voz a todos los que no se les escucha”.