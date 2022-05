El Iberostar acoge este fin de semana el Master final del ‘Andalucía Equality Golf Cup’

El Iberostar Real Novo Sancti Petri Golf Club acoge este próximo fin de semana el Master final del circuito Andalucía Equality Golf Cup, primer circuito de golf solidario igualitario, inclusivo y sostenible que se realiza en España, donde participarán jugadores de golf, celebrities, exdeportistas profesionales, periodistas y empresas turísticas andaluzas. Así lo han anunciado la primera teniente de alcalde, Ana González; la delegada municipal de turismo, Pepa Vela; la delegada territorial de Turismo, María Jesús Herencia; el diputado provincial del área de Desarrollo de la Ciudadanía; y la representante de la organización, Margarita Pérez-Calderón.

“El lunes estuve con la delegada territorial de Turismo en el acto de entrega de la Bandera Azul , donde a Chiclana nos ha otorgado los distintivos especiales de Socorrismo y Playas Inclusivas, y este martes izamos la bandera de la igualdad y la solidaridad, con este circuito inclusivo, después de las tres pruebas ya celebradas y que se cierra en Chiclana”, ha expresado Ana González, quien ha recalcado que, “gracias a este evento, tendremos la oportunidad de promocionar el Destino Chiclana y la provincia de Cádiz, así como Andalucía”.

Asimismo, la primera teniente de alcalde ha indicado “la importancia de seguir promocionando el destino durante los 365 días del año con este tipo de eventos deportivos que, además, tienen un fin social”. “Confiar en que el torneo se desarrolle tan bien como hasta ahora y que el fin solidario sea un éxito”, ha expresado.

Por su parte, María Jesús Herencia ha resaltado que “estamos ante el primer circuito igualitario e inclusivo que se celebra en España, pionero e innovador donde celebrities, periodistas y jugadores de golf tienen la oportunidad de conocer Andalucía practicando un deporte como el golf y ayudando a los que más lo necesitan”. “Así, se sigue apostando por Andalucía, Cádiz y Chiclana como destino importante para un año fundamental como 2022, el año de la recuperación turística, con previsiones mejores que en 2019”, ha incidido la delegada territorial de Turismo, quien ha resaltado “la labor de Margarita Pérez-Calderón”.

Finalmente, Jaime Armario ha mostrado su satisfacción “por estar presente en esta presentación acompañado íntegramente por mujeres”. “Un año más, desde Diputación colaboramos en la organización de este circuito, que viene a ahondar en la promoción de la práctica del deporte en la provincia de Cádiz”, ha comentado el diputado provincial, quien ha añadido que “la semana pasada fueron más de 300 turoperadores relacionados con el golf los que estuvieron en nuestra provincia para conocer los campos, sin olvidar el Challenge que se disputó aquí en Chiclana con más de 150 jugadores profesionales de distintos países o el Valderrama Master que tendremos después del verano, también con la colaboración de la Diputación”. “Así, seguimos trabajando para promocionar la provincia como destino de golf, donde el visitante es el que más invierte en su visita”, ha incidido.

Hay que resaltar que el Andalucía Equality Golf Cup ya ha celebrado sus tres pruebas clasificatorias: comenzó el 23 de abril en el Club de Campo de Córdoba, tuvo su segunda parada el 14 de mayo Ayamonte en el Valle Guadiana Links y puso el final a la fase clasificatoria el pasado 19 de mayo en Madrid con el I Memorial Blanca Fernández Ochoa.

Durante las tres pruebas clasificatorias, más de 360 participantes han podido descubrir y saborear lo mejor de Andalucía en la carpa gourmet donde ha habido una selección de los mejores quesos de Andalucía, Jamón con cortador de jamón D.O Los Pedroches y D.O Jabugo, embutido de Los Pedroches y Aracena, carnes de vaca retinta, chicharrones de Chiclana, aceites D.O Baena y de Jaén, frutas de Huelva (fresones, arándanos, frambuesas…), tortillitas de camarones, croquetas de rabo de toro… que han hecho las delicias de los jugadores transportándolos a cada provincia andaluza.

Además el destino ha estado presente en todo el evento, habiendo entregado más de 30 estancias hoteleras en Andalucía, más de 60 green fees en campos andaluces y decenas de lotes gastronómicos de empresas andaluzas de máxima calidad como Gadira, Cárnicas el Alcázar, El consejo regulador del Aceite de Baena, Williams&Hubert, El Guardián de los Trofeos...

Durante las tres pruebas clasificatorias han podido disfrutar de la experiencia además una decena de personalidades famosas como los ex futbolistas Rafael Márquez, Miguel Torres, Mista, Víctor Sánchez del Amo, Jorge D’Alessandro, Miguel Melgar, el cantante David Otero El Pescao, los ex jugadores de baloncesto Toñin Llorente y José Luis Maluenda, los actores Óscar Higares, Verónica Mengod y Liz Emiliano, los deportistas Lola Fernández Ochoa, Fidel Alonso y más de 60 periodistas entre los que destacan Carlos Martínez, Jorge Liaño, Jesús Márquez y también la prensa especialista en golf como Carlos Palomo, Guillermo Salmerón, Isabel Trillo o Jorge Armenteros han podido ver de primera mano las virtudes de Andalucía.

Tras estas tres pruebas clasificatorias llega el momento del Master final, donde cuatro equipos formados por los clasificados en las pruebas regulares, famosos, periodistas y jugadores profesionales y jugadores de golf adaptado pondrán en juego los 10.000 euros del bote solidario recaudado durante el circuito a favor de una ONG. Las ONGs que se disputarán el premio serán La Fundación (Chiclana), FEPAMIC (Córdoba), CODA Huelva y Fundación También (Madrid).

De esta forma, 72 personas de toda España se darán cita en Chiclana para participar en el torneo que se celebrará en el Real Novo Sancti Petri Golf Club, alojándose en el Gran Meliá Sancti Petri, donde será la Gala entrega de Premios, para hacer la estancia inolvidable. Entre los 72 participantes hay que destacar que formarán parte de los equipos los celebrities el ex futbolista Víctor Sánchez del Amo, los ex entrenadores del Cádiz Álvaro Cervera y José González, el medallista olímpico Regino Hernández y el también snowboarder Fidel Alonso y la ex esquiadora Lola Fernández Ochoa, los periodistas Carlos Martínez (Movistar +), Jorge Liaño (el desmarque) y Jesús Márquez (Canal Sur Radio) y los especialistas en de golf Isabel Trillo (Cope), Miguel Barbero (RTVE) y Miguel Carnero (Mediaset).

Como novedad de esta primera edición del Circuito se instaura el premio Valores Andalucía Equality Golf Cup, que premian a personas destacadas que reflejan los valores del circuito, en esta edición se ha querido destacar la inclusión de las personas con discapacidad a través del deporte, y los premiados son el tenista en silla Cisco García, subcampeón del Mundo por equipos de tenis y la subcampeona del mundo de surf adaptado Sarah Almagro, que estarán presentes en la Gala final del torneo.