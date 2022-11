IU califica los presupuestos de la Junta como los del “maltrato a Chiclana”

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiclana, Roberto Palmero, calificó el borrador de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2023 como “los presupuestos de la mentira del Partido Popular, un partido que lleva maltratando a Chiclana durante los últimos años y que una vez más vuelve a dar la espalda a las inversiones que tiene pendientes con nuestra ciudad”.

Palmero señaló que los presupuestos para el próximo año “escenifican a la perfección” el papel que juega la portavoz municipal del PP, Ascensión Hita, que “desde que ha sido nombrada parlamentaria andaluza ha dedicado todos sus esfuerzos a blanquear el abandono al que el gobierno del Partido Popular en la Junta somete a Chiclana y al resto de la Bahía de Cádiz”. “Pese a esa actitud que trata de hacer ver en todo momento de que es la representante de la Junta en nuestra ciudad, a la hora de la verdad, cuando haya que votar unos presupuestos que le dedican cero euros a Chiclana, la veremos levantar la mano”, añade.

El concejal izquierdista expone que esta mala praxis se pone de manifiesto en los presupuestos destinados a inversiones que estaban previstos para el año en curso, de los que solo se han ejecutado un 20%. “Esto significa que todo lo que ahora prometen y venden, después no se ejecuta. Esta es la trampa que Juanma Moreno viene haciendo desde que es presidente de la Junta de Andalucía. Y voy más allá, porque la mayor parte del presupuesto que sí llevan a la práctica viene derivado de fondos europeos o del Estado, unos fondos que están obligados a ejecutar para no que no se pierdan”.

Igualmente, Roberto Palmero señaló a la Junta de Andalucía como la única administración que no suma para el avance de Chiclana. “Del Estado dependíamos de varios asuntos muy importantes, principalmente del proyecto del nudo de Tres Caminos, que ya se ha presupuestado y se va a ejecutar, muy tarde, pero por fin se cumple con Chiclana en esta problemática. Desde la Diputación Provincial estamos recibiendo enormes ayudas e inversiones para programas en materia de fomento del empleo y desde el propio presupuesto municipal también estamos haciendo una apuesta clara por la mejora de los servicios públicos y por inversiones en el arreglo de caminos, de carreteras y de nuevas zonas verdes y parques… la única administración que no colabora es la Junta”.

En este sentido, Palmero lamentó que la administración andaluza de la espalda a “inversiones que son única y exclusivamente competencia de la Junta y que no podemos acometer desde el Gobierno de la ciudad”. En este punto se ha referido al proyecto de la Carretera de los Barrancos, una actuación muy demandada no solo por el sector empresarial, sino por toda la ciudadanía chiclanera. “La Carretera de los Barrancos debe convertirse en el eje vertebrador del nuevo modelo de movilidad por el que desde Izquierda Unida apostamos para Chiclana… creíamos que este año la Junta nos iba a tener en consideración y se iba a presupuestar al menos parte del proyecto, pero nada más lejos de la realidad. Cero euros. Todo esto sin hablar de otros frentes abiertos como lo que se nos debe del centro de salud de Los Gallos, el nuevo centro de la salud o mejoras en los colegios, que por muchas visitas que haga el Partido Popular y mucha rueda de prensa pomposa que convoque, la realidad es que no existe inversión alguna”.

“Ante este panorama de abandono de Chiclana, vamos a exigir al Partido Popular que de explicaciones al respecto e incluso presentaremos enmiendas a los presupuestos para exigir la inclusión de las partidas que necesita Chiclana y veremos dónde se posicionan los partidos que estamos representados en el Ayuntamiento de Chiclana, si a favor o en contra de los intereses de nuestra ciudad”, señala.

Por último, Palmero se refirió a la otra cara de los presupuestos, la relativa a las inversiones en Sanidad y Educación. “Primero porque son inversiones que no se ejecutan y después porque las que se llevan a efecto se dedican a privatizaciones y regalo de millones a centros privados como Pascual. Por desgracia, tenemos muy cerca el espejo de Madrid, que tal y como ha afirmado la Junta, es el modelo al que aspiran: el modelo del abandono total de la sanidad pública, del abandono de los servicios públicos y del incumplimiento constante de las ratios en materia de Educación”.