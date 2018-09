IU: "De nada sirve la Semana de la Movilidad sin medidas de sostenibilidad"

El concejal del grupo municipal de IU, Roberto Palmero, ha aprovechado la reciente celebración de la Semana de la Movilidad para recordar al gobierno que comanda José María Román la "ausencia total de proyectos e inversiones en materia de sostenibilidad de la que ha hecho gala a lo largo del presente periodo corporativo".

"Hemos visto cómo el delegado de Movilidad, José Manuel Vera, y otros concejales han participado de una de las escasas actividades que se han programado estos días, una marcha en bicicleta por el centro de la ciudad para reivindicar no sabemos muy bien qué, porque si por algo se ha caracterizado este gobierno es por no haber hecho nada en estos últimos tres años de cara a una Chiclana más sostenible o de la eliminación del vehículo privado", ha explicado Palmero.

Para el edil de IU, "Chiclana tiene un gran problema en torno al vehículo privado, lo que repercute negativamente en las comunicaciones dentro de la ciudad y hace más dificultosa la utilización del transporte público. Un transporte público que no funciona, que no cuenta con unos horarios fijos y que no llega a todas las zonas de la ciudad. Es incomprensible que los autobuses sigan contado con una oferta insuficiente y que no se haya hecho nada al respecto".

Por otro lado, Palmero lamenta que "no se puede organizar una marcha en bicicleta por el centro de la ciudad cuando ni siquiera potencias esas prácticas desde el gobierno. Coger la bicicleta por el centro es a día de hoy un auténtico peligro, como también lo es cogerla por el carril bici. Han sido múltiples las denuncias que hemos tenido sobre su escaso mantenimiento y sobre los carriles bici sin modelo alguno, que salen de ninguna parte y van a ninguna parte".

El concejal de IU se ha referido a la necesidad de apostar por la peatonalización y ha afirmado que "el tranvía se antoja fundamental para Chiclana. Que la ciudad esté interconectada con los municipios de su entorno debe ser una apuesta clara de este gobierno y no podemos tener a un PSOE que, por hacerle el juego a la Junta, no abra la boca al respecto de la situación de las obras. Este sí que es un proyecto que haría mucho por la movilidad sostenible de la ciudad".