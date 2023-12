IU lleva al Pleno de Chiclana la situación del colectivo de PTIS, en huelga desde mediados de noviembre

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Chiclana ha elevado al Pleno ordinario del mes de diciembre, que se celebra el próximo día 22, una moción en apoyo al Personal Técnico de Integración Social (PTIS) de los centros educativos de Andalucía, que se encuentra en huelga indefinida desde mediados del pasado mes de noviembre ante la precariedad laboral que el colectivo viene soportando desde que la Junta de Andalucía externalizó un servicio que se encarga de atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en los centros públicos.

Así, Roberto Palmero y Susana Rivas, concejales de la formación izquierdista, dieron a conocer este jueves, junto a representantes del colectivo de PTIS de la provincia, la presentación de una propuesta que busca la unanimidad del Pleno municipal de Chiclana, para que la Junta de Andalucía garantice el cumplimiento de las condiciones laborales en este servicio.

Al respecto, Susana Rivas señaló que “estamos aquí para dar voz al Personal Técnico de Integración Social en una lucha que ya viene de largo, para reivindicar el cumplimiento de sus derechos laborales en el desarrollo de su profesión con una de las partes más vulnerables de nuestra sociedad como son nuestros hijos y nuestras hijas. Necesitan un sistema educativo en el que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías que merece el alumnado con Necesidades Educativas Especiales y que ellas mismas merecen para ejercer su trabajo con dignidad”.

Según la representante de IU, “el colectivo, que es considerado como un servicio complementario por parte de la Junta de Andalucía, ha venido sufriendo un paulatino proceso de externalización de su personal, que se traduce en precariedad laboral, salarios bajos, inestabilidad laboral e incumplimiento de convenios”. Para agregar que, “con el agravio comparativo de que en el resto de comunidades autónomas, este personal tiene la condición de empleados públicos. En el caso de Chiclana, una veintena de trabajadoras, que atienden a un centenar de alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, están afectadas por esta situación”.

Por su parte, María Jesús Martín, portavoz provincial del colectivo de PTIS, expuso que “hoy se cumplen 24 días de huelga, de una huelga indefinida a la que nos ha costado mucho llegar después de años de trabajo precarizado, años de lucha de un colectivo al que se nos ha pisoteado y se nos ha ninguneado desde las administraciones públicas. Tenemos que decir que hemos tenido contacto con la empresa, ha habido un acercamiento y en algunas de nuestras peticiones se nos ha dado la razón, porque ha habido muchas irregularidades en los servicios mínimos que se están llevando a cabo durante esta huelga, pero siguen sin tener en cuenta el convenio en su totalidad”.

La portavoz dio a conocer que “ya se ha establecido una mesa de negociación y estamos a la espera de que nos dé luz y nos dé soluciones, porque en la mano de la Administración está que todas estas personas puedan volver a trabajar en un servicio digno, tanto para el colectivo como para los niños y niñas, que están siendo mal atendidos en las escuelas, no por parte de las trabajadoras, sino por parte de la Administración, que no está cumpliendo los pliegos de licitación, que no está dando horas y jornadas completas a las trabajadoras para que el servicio y la inclusión del alumnado sea de calidad, algo que la Junta de Andalucía nos está negando”.

Ante esta realidad, Izquierda Unida solicitará “el apoyo del Pleno para instar a la Junta de Andalucía a reforzar los mecanismos de control y sanción de incumplimiento de pliegos de las empresas adjudicatarias del servicio de PTIS, a garantizar la cobertura en todos los centros y en todo el horario que sea necesario para atender a alumnado con NEE de los centros educativos públicos de Andalucía, y a rescatar lo antes posible la prestación pública de los servicios prestados por PTIS que actualmente están externalizados a empresas privadas”, apuntaron desde la formación política.