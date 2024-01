IU exige a la Junta de Andalucía el pago de los casi 10 millones de euros de la Patrica que adeuda a Chiclana

Izquierda Unida elevará al próximo Pleno municipal, que se celebra el martes 30 de enero, una moción instando a la Junta de Andalucía a devolver a Chiclana los casi 10 millones de euros que debe al municipio en concepto de lo estipulado en la Ley 6/2010, por la que se regular la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

Así lo anunciaron en rueda de prensa los concejales de grupo municipal de IU Chiclana, Roberto Palmero y Susana Rivas, que concretaron que la deuda exacta que la Administración Andaluza mantiene con el Ayuntamiento de Chiclana asciende a los 9.600.338 euros, siendo uno de las localidades de la provincia de Cádiz que mayor suma económica tiene pendiente.

El portavoz izquierdista, Roberto Palmero, explicó que “siempre hemos defendido que la financiación de los municipios tiene que ser una de las prioridades tanto de las políticas del Estado como de la Junta, ya que la administración local es la más cercana a la gente y la que está en el día de las ciudades. Pero, en el caso de la Administración Andaluza, Chiclana está sufriendo un abandono total por parte del PP de Moreno Bonilla, un abandono que denunciamos en cada Pleno y que vemos en cada presupuesto de la Junta, donde sistemáticamente se viene destinando cero euros a Chiclana”.

“Aún así -prosigue Palmero-, “la Junta viene incumpliendo el pago de estas partidas prácticamente desde la entrada en vigor de la ley y, aunque nos abonan parte, no se paga el total de lo que nos corresponde. Así, desde 2011 hasta el día de hoy, la deuda acumulada con Chiclana asciende a 9.600.000 euros, un dinero que se quedan para no gastar ni invertir y que, en el caso de que lo tuviéramos, desde el Ayuntamiento podríamos hacer frente a más de una de las necesidades que el Gobierno Andaluz no atiende”.

Asimismo, el responsable de IU aseguró a los medios de comunicación que, “con la aprobación de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024, el gobierno del Partido Popular ha vuelto a incumplir esta norma, que establece que la dotación anual del fondo de la Patrica para los ayuntamientos andaluces es de 600 millones de euros. Este año solo alcanzará los 530 millones. O lo que es lo mismo, la Junta de Andalucía hurta a los consistorios 70 millones de euros, incrementando así la deuda que por este concepto mantiene con ellos”.

Por otro lado, Roberto Palmero insistió en que, “desde que el Partido Popular gobierna en la Junta, nos ha quitado los planes de empleo y la financiación para proyectos que incluso ya estaban aprobados, nos tiene en una completa situación de abandono. En el caso de la Patrica, que representa otro gran ejemplo de esta dejadez, tan solo reclamamos lo que nos pertenece según la ley”.

Ante esta situación, Izquierda Unida “buscará el respaldo del Pleno municipal de Chiclana, para instar al Gobierno Andaluz del PP al cumplimiento de lo establecido en la ley de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, dotándola con 600 millones de euros de manera anual, así como a establecer los mecanismos necesarios para el pago de los 1.200 millones de euros que se les adeuda a los municipios andaluces, de los que 9.600.338 euros corresponden a Chiclana”.