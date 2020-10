La ocupación entre los hoteles y apartahoteles de cuatro y cinco estrellas de Novo Sancti Petri y La Loma que han permanecido abiertos durante el mes de septiembre se ha situado en el 59,30 por ciento a lo largo de este último mes. En este sentido, hay que aclarar que de los cinco establecimientos de cinco estrellas existentes en el municipio, cuatro han permanecido abiertos durante todo el mes, mientras que de los hoteles y apartahoteles de cuatro estrellas, tres han continuado funcionando durante todo este mes de septiembre, mientras que el resto han ido cerrado sus puertas a lo largo de estos 30 días. Abre reseñar, que en el mismo mes de 2019, con todos los hoteles abiertos, se llegó al 93,14% deocupación.

Respecto a los hoteles y apartahoteles de tres estrellas, que implica un total de siete establecimientos (de los cuales dos no han estado abiertos durante todo el mes), el porcentaje de ocupación durante este pasado mes ha alcanzado el 37,48 por ciento; mientras que en los hoteles y hostales de dos estrellas el porcentaje ha sido del 48,08 por ciento. Finalmente, los hostales de una estrella han logrado una ocupación media del 33 por ciento; mientras que los apartamentos turísticos y el camping han superado el 37,5 por ciento.

La delegada municipal de Turismo, Pepa Vela, ha señalado que “aunque es cierto que no es comparable con los datos que manejamos el pasado año, que superaban el 90 por ciento de ocupación durante el mes de septiembre, podemos afirmar que hemos tenido un verano bueno, teniendo en cuenta las negativas previsiones como consecuencia de la pandemia del Covid-19”, añadiendo que, “después la complicada primavera que hemos tenido con motivo de la pandemia del coronavirus y que las previsiones eran bastante desalentadoras, podemos decir que son unos datos más que aceptables para las actuales circunstancias”.

La delegada de Turismo señala que "son unos datos más que aceptables para las actuales circunstancias”

Asimismo, la responsable municipal de Turismo recuerda que, “tal y como estaba evolucionando la pandemia y la crisis económica desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo y que provocó que los hoteles y apartahoteles no pudieran abrir sus puertas hasta bien entrado el mes de junio, los datos no son tan negativos como inicialmente se esperaban, ya que la práctica totalidad de las reservas realizadas antes de la pandemia se habían caído. Aun así, el gran trabajo que se ha llevado a cabo durante los meses de abril, mayo y junio en cuanto a campaña de publicidad y concienciación, así como el esfuerzo por parte de los establecimientos hoteleros para acondicionar sus instalaciones y mejorar los servicios de limpieza, higiene y seguridad, han posibilitado que el turista, fundamentalmente nacional, haya vuelto a apostar por el Destino Chiclana”, incide Pepa Vela, quien añade que, “en definitiva, lo que nos trasladan los profesionales del sector en la localidad es que hemos salvado la temporada y Chiclana se ha convertido en un referente del turismo en España, no solo en cuanto a la ocupación hotelera, sino también en relación a los alquileres de apartamentos y chalets privados”.

Vela ha insistido en que “éramos conscientes de que no es un año fácil para el sector, aunque también es cierto que para este verano 2020 los visitantes han apostado más por el turismo residencial en detrimento de los hoteles, con el objetivo de evitar el contacto con otras personas”, agradeciendo al mismo tiempo a los profesionales de hoteles, establecimientos hosteleros y empresas turísticas “el magnífico trabajo realizado en estos últimos meses, con el objetivo de que el visitante pueda disfrutar de su estancia en nuestra ciudad con total garantía”.

Así, y según la edil de Turismo, “los resultados de este atípico verano nos dan fuerzas para afrontar con optimismo la próxima temporada estival, puesto que ante el peor panorama posible, hemos logrado salvar la temporada”.