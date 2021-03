El Hogar de San Antonio se adapta para celebrar sus actos de Semana Santa

El Centro de Participación Activa para Personas Mayores San Antonio celebra hoy sus tradicionales actos de Semana Santa, pero lo hace adaptándose a las circunstancias y a la normativa establecida por la pandemia. Un acto en el que han estado la primera teniente de alcalde, Ana González, y la delegada de Tercera Edad, Mª Ángeles Martínez Rico, que han acompañado al director del centro, Antonio del Río, y al presidente de la Asociación de Mayores, José María Gómez Manín,así como a todas la personas que han tomado parte en este evento.

Así, a lo largo de la mañana se ha desarrollado el tradicional pregón de Semana Santa, que ha mezclado lo virtual con lo presencial. Además, se ha procedido a la inauguración de dos exposiciones, la primera de ellas está formada por imágenes de la Semana Santa de Chiclana y de Cádiz de José María Gómez Manín, mientras que la segunda está compuesta por imágenes de los pregones, saetas, mantillas e iconografía de los 15 de años en los que el centro ha desarrollado estas actividades. Este acto también ha contado con la actuación de Isabel Posada.

“Fue un orgullo cuando Antonio me comunicó hace más de un año que iba a ser la pregonera aquí en el hogar de San Antonio, pero también fue un disgusto no poder hacerlo por culpa de la pandemia”, ha expresado la primera teniente de alcalde, quien ha añadido que “este año tampoco voy as poder pregonar como quisiera, pero al menos podemos pasar un rato todos juntos”. “Nos han arrancado de un plumazo los abrazos, los besos y las muestras de cariño que siempre hemos demostrado, pero soy optimista y me gustaría que no nos quedáramos aquí. Muestra de ello son las actividades organizadas por el Consejo Local de Hermandades o el video que habéis preparado de estos últimos 15 años”. “Esperemos que podamos salir de esta maldita pandemia cuanto antes y podamos seguir compartiendo estos momentos que siempre hemos compartido”, ha incidido.

Por su parte, Mª Ángeles Martínez Rico ha resaltado que “desde el Ayuntamiento tenemos a nuestros mayores como prioritarios. Por ello, no hemos podido abrir el centro de mayores de Santa Ana, al igual que sucede con las asociaciones que cuentan con infraestructuras menos amplias como este centro San Antonio”. “No obstante, esperemos que pronto puedan abrir todos los colectivos de mayores de Chiclana, porque está todo preparado para ello, aunque aún hay que esperar a que la situación se normalice y todos los mayores estén vacunados”, ha incidido la delegada municipal de Tercera Edad, quien ha añadido que, “pese a las dificultades, los mayores siempre estáis ahí, tal y como hemos comprobado con el recetario de Cuaresma, pero también ayudando a los hijos y levantando la ciudad. Chiclana es rica por sus mayores, no solo por la cantidad, sino por la calidad y vitalidad”.

Finalmente, José María Gómez Manín ha agradecido a las representantes municipales, así como a los representantes de otros colectivos de mayores y a la cantante Isabel Posada su asistencia en este acto. “Este año vamos a poder celebrar actividades como ésta, pese a la situación que estamos viviendo, lo que demuestra el afán de nuestros socios por superar esta crisis que estamos sufriendo, aunque no podemos olvidar que el virus está ahí y no se ha ido”, ha expresado.