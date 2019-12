Y lo hacemos con frecuencia. Hablar del tiempo suele ser un recurso muy oportuno cuando no se sabe de qué hablar. En otros idiomas, como el francés, “parler de la pluie et du bon temps” viene a ser la misma cosa. Los italianos, que lo echan a la política dice eso de “Piove, porco Governo!” En mis ordinarias visitas al excelente carnicero Pepe, solemos romper el hielo comentando las inclemencias o clemencias atmosféricas; también cuando visito al no menos excelente frutero Pacual hablamos del tiempo en relación con las verduras y frutas de temporada.

En Chiclana es muy corriente comentar las vicisitudes del levante, ese viento que ni sopla ni entra: salta. Si no hay levante, celebramos su ausencia; si lo hay, proferimos todo tipo de injurias sobre su molesta presencia, y es que, por muchos años que lleve uno aquí, incluso si es nativo, nadie logra habituarse al dichoso levante.

Pero de vez en cuando ocurre que hablar del tiempo no es ninguna trivialidad ocasional. Por estas fechas los medios de comunicación del mundo entero se están ocupando muy seriamente del cambio climático, se llenan de augurios sobre lo que puede pasar de aquí a unos años con este maltratado planeta. Parece que nos hemos desayunado de golpe con una evidencia como ésta.La gigantesca emisión de gases tóxicos envenena la atmósfera desde hace muchos años; la invasión plástica de las aguas marítimas y fluviales destruye el ecosistema hídrico. Sólo algunos animales de bellota interesados son capaces de negar tales hechos.

Claro que con frecuencia lo importante no es el qué, sino el cómo. La imagen es lo que importa, en éste como en casi todos los asuntos, imagen que en muchas ocasiones más bien parece caricatura. Como buen español que uno es, tiene una cierta tendencia al humor negro, y la verdad es que mucho de lo que está mostrándose en torno a la famosa Cumbre de Chile – Madrid presenta perfiles grotescos, casi esperpénticos. Ya no es que los árboles no nos dejen ver el bosque, son los postes eléctricos y las antenas parabólicas los que a duras penas nos permiten atisbar un matorral.

Un elemento casi obsceno en toda esta pantalla de humo de colorines es la utilización de la niña Greta Thumberg, con esa llegada en catamarán, con ese patrocinio por una empresa nada contaminante, como es una de automóviles… A mi me recuerda a la pobre Doncella de Orleans, que acabó en la hoguera tras haber sido utilizada por intereses políticos de la Corona de Francia; eso sí, tras una revelación divina. Oyó voces, dicen, como las que ha debido escuchar la muchachita sueca. Me parece triste semejante desviación del problema de fondo.

Otro asunto llamativo es lo multitudinario de la Cumbre del Clima. Son no sé cuántos miles de personas los que participan en el evento. Ignoro qué aportación tendrá tiempo y ocasión de hacer cada una de ellas. Al final, quienes tiene en su mano hallar soluciones prácticas para un problema tan crucial y apremiante son unos cuantos poderosos de la política y la economía, precisamente los principales responsables de la permanente agresión al planeta Tierra Y opino que la única fórmula para hacerles rectificar es precisamente la presión de otros con suficiente poder. El parto de los montes, me parece a mi, y, como muñeco coronando la cúspide de la montaña, un grotesco Alcalde de Madrid poniéndose moñas a cuenta de lo bien que va todo en la Capital, mintiendo en verde a lo grande.Qué buen muchacho Javier Bardem disculpándose por haberle llamado estúpido. Pero, Javier, hombre, que no era más que una constatación.Me parecen saludables y comprensibles las manifestaciones en defensa del medio ambiente, unas más serias, otras más folclóricas, , que están teniendo lugar en numerosas ciudades. El riesgo es que se conviertan en el principal foco de atención de televisión y prensa, ya que son hechos más llamativos, que el verdadero núcleo de la cuestión.

Insisto en que vivimos inmersos en la imagen, como los desdichados sujetos amarrados al fondo de la caverna platónica. Y es que la Cumbre parece atascada en el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París, lo que implica que las emisiones de CO2 van a seguir sin control, especialmente en manos de la incontrolable industria privada.

Y hablando de ese Acuerdo, recordemos como el Gobierno de los Estados Unidos de América se desmarcó de él con la mayor tranquilidad. ¿A qué jugamos, entonces? ¿Qué saldrá en limpio del llamativo evento?No quiero ser más pesimista que lo necesario, pero bueno sería que nuestros conciudadanos adquirieran conciencia de problemas y soluciones reales, y no se dejasen envolver por lo anecdótico en un asunto tan serio.

Y vamos a reflexionar: ¿Cómo nos afecta nosotros, chiclaneros, eso del cambio climático? ¿O no lo notamos y notaremos en nuestras propias carnes?