Gobierno y oposición acuerdan fijar el Pleno sobre el Estado de la Ciudad en septiembre

El Gobierno municipal y los grupos políticos de la oposición han acordado finalmente celebrar el Pleno del Estado de la Ciudad a lo largo del próximo mes de septiembre. En este sentido, hay que recordar que la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier (PSOE), había propuesto al resto de portavoces de los distintos grupos políticos con representación municipal que el Pleno sobre el Estado de la Ciudad se celebrara el próximo 31 de julio, con el fin de dar cumplimiento al Reglamento Orgánico Municipal, que recoge la convocatoria de esta sesión plenaria, al menos, una vez al año. "Sin embargo, ante la negativa del resto de los grupos municipales a la fecha propuesta, hemos cerrado el mes de septiembre como fecha para su celebración, con el objetivo de una mayor participación de los representantes municipales", explica Cándida Verder.

La portavoz incide en que este Pleno, "que es un compromiso que adquirió el Gobierno municipal a principios del actual periodo corporativo, es una buena oportunidad para analizar la marcha de la ciudad y debatir sobre cuestiones que puedan servir para mejorar e incidir en el desarrollo socioeconómico de Chiclana". Asimismo, indica que se trata de una oportunidad para que los grupos municipales de la oposición "puedan escuchar al Gobierno municipal y puedan ser escuchados en ese objetivo común que tiene la Corporación, que no es otro que mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos. Este Gobierno, en su compromiso de mayor transparencia y participación, no tiene problema en retrasar el Pleno sobre el Estado de la Ciudad a septiembre, aunque ya haya comenzado el siguiente curso político, puesto que no tiene nada que ocultar y solo quiere una amplia participación por parte de todos los grupos municipales", insiste.