El Gobierno local cumple más del 80% del programa electoral de 2019

El alcalde de Chiclana, José María Román, y la secretaria general del PSOE de Chiclana, Cándida Verdier, comparecieron junto a los integrantes del Grupo Municipal Socialista para hacer balance de los más de tres años y medio de actual periodo corporativo, en los que se han cumplido más del 80 por ciento de los 125 compromisos del PSOE en las elecciones municipales de 2019. “Estamos a cuatro meses de las elecciones y dentro de muy poquito entraremos en esta vorágine electoral, donde aparece muchísimo ruido, que impide que llegue la información veraz y el mensaje importante”, comentó el alcalde, quien resaltó que “a las próximas elecciones nos presentamos con la tarea hecha de un trabajo intenso, con una intensísima agenda y mucho trabajo por Chiclana”.

“Así, Chiclana ha podido percibir que tenía un Gobierno que hacía muchísimas cosas por la ciudad, que está comprometida con las personas y que ha estado absolutamente volcado”, resaltó el regidor chiclanero, quien recordó que “todo ello en unos tiempos difíciles por culpa de la pandemia, con momentos de muchísima tensión emocional, con sistemas de ayudas municipales, acordándonos de trabajadores, familias y empresas. Se notó la preocupación del Gobierno en los asuntos de la ciudadanía y de las empresas y, pese a la enorme dificultad, estuvimos trabajando en todo momento”. “Además, hemos sido un Gobierno con muchísimo diálogo, porque en la primera reunión ya planteamos dialogar y considerando que la otra parte siempre tiene un poco de razón, de ahí que hicimos un esfuerzo de integración, diálogo, para que todo fluyese con normalidad, posibilitando que la ciudad haya vivido sin sobresaltos, en una gestión continuada e intensa”, incidió José María Román, quien indicó que, “si el Gobierno está conectado con la calle, la ciudad funciona”.

Asimismo, el alcalde resaltó la importante cantidad de inversiones municipales a lo largo de la ciudad, “puesto que nos hemos encargado de acudir a todas las convocatorias de subvenciones que había y a gestionar adecuadamente los fondos municipales, lo que nos ha llevado a que actualmente tengamos unos 50 millones de euros de inversiones, cantidad nunca vista en la historia de Chiclana”. “Además, estas inversiones reflejan la preocupación por los servicios públicos, después de venir de un Gobierno del PP en Chiclana que tomó una decisión, recortar los servicios públicos vendiendo el mal mensaje de que sobraban cosas en Chiclana”, recalcó José María Román, quien destacó distintas las medidas de cumplimiento electoral, entre ellas, la potenciación del turismo como motor de empleo en la ciudad, los cursos de formación, la consolidación de Concert Music Festival, las nuevas infraestructuras, las distintas campañas de asfaltado, el incremento de ayudas económicas a familias, mejoras en polígonos industriales, nuevo alumbrado público en más de 60 calles del extrarradio, nuevas bolsas de aparcamiento gratuito, equipamientos culturales y sociales, instalación de ascensores en distintas barriadas, incremento de los servicios de limpieza y recogida de basura, el tercer punto limpio en Los Gallos, la modernización administrativa y de servicios municipales, nuevos senderos, embellecimiento de la ciudad, salto de calidad en materia juvenil y en fiestas, impulso del Mercado de Abastos, crecimiento en materia deportiva, políticas de igualdad, nuevos carriles bici, movilidad sostenible, etcétera…

“Cuando hablamos de las 125 medidas del programa electoral, no incluimos muchas más que no aparecían en el documento de compromiso de 2019 y que también hemos ejecutado, porque el día a día nos lleva a hacer todo un conjunto de actuaciones muy importante para la ciudad”, aclaró el alcalde, quien invitó a la ciudadanía “a comprobar la ingente lista de actuaciones que no estaban previstas, pero que han supuesto una mayor atención a la ciudad, ya sea en la zona de la playa con nuevas carreteras y otras mejoras, el centro con más vida comercial y hostelera durante todo el año y también en el extrarradio, con los puentes de El Marquesado y Pago del Humo, las nuevas farolas en más de 60 calles, que continuarán en los próximos meses, nuevas campañas de asfaltado”. “Hemos mirado a todos por igual y así la ciudad ha seguido avanzando y mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, incidió.

Asuntos pendientes

Por otro lado, el alcalde también ha recordado el 20 por ciento de los compromisos, que aún están pendientes de ejecutar. “Desde el Ayuntamiento teníamos previsto incrementar la capacidad del pabellón Ciudad de Chiclana, pero estamos a la espera de una convocatoria con fondos europeos; la Casa de García Gutiérrez, que queremos comprar a lo largo de este año 2023 para un centro de interpretación; la Ciudad de los Niños, que no está ejecutada aún en la Alameda del Río y que esperemos poder contar a final de año; o las duchas permanentes en la playa”, enumeró José María Román, quien añadió que “también tenemos tareas pendientes con la Junta como el estudio de inundabilidad y las medidas a ejecutar en el río Iro para evitar su desbordamiento en caso de fuertes lluvias; los nuevos Juzgados, a pesar de tener a una paisana nuestra al frente; o el nuevo centro de salud de La Cucarela, la ampliación del centro Padre Salado y la futura reconversión del centro de especialidades médicas de La Longuera en un hospital; sin olvidar el proyecto de Sancti Petri, tras quitarnos el PP los cinco millones de la ITI; la carretera de Los Barrancos, donde vamos a actuar ejecutando una glorieta a la altura del callejón de Las Delicias, pero esperemos que la Junta actúe para su ampliación; el CADE en Pelagatos; la ampliación de las depuradoras; y el proyecto de turismo ornitológico paralizado en Carboneros”.

“Ahora que nos queremos volver a presentar a las elecciones hacemos balance de este periodo corporativo y creemos que honestamente hemos cumplido con Chiclana, pese a que aún quedan cuatro meses de trabajo”, aseguró José María Román, quien añadió que “podemos ir con la cara bien alta, porque hemos trabajado para incrementar la calidad de vida de los chiclaneros, para mejorar la oferta cultural, para potenciar nuestros espacios naturales, para mejorar la integración social y para lograr una ciudad igualitaria y para vivir. En definitiva, la ciudad que tú quieres”.

Por su parte, Cándida Verdier destacó que “hoy ponemos en conocimiento de la ciudadanía el cumplimiento del programa electoral para la Chiclana que queremos. En tres años y medio hemos cumplido el 80 por ciento del programa y solamente tenemos que pasear por la ciudad para ver en cada rincón un sello de los y las socialistas, porque tenemos en el alma Chiclana”. “Hemos conseguido tener una ciudad transparente, con un Ayuntamiento accesible a la ciudadanía, con una movilidad sostenible y nuevas infraestructuras, gracias al trabajo de este Gobierno liderado por José María Román, nuestro alcalde y que queremos vuelva a serlo a partir del próximo 28 de mayo”, expresó la secretaria general del PSOE de Chiclana, quien añadió que “hemos podido lograr una ciudad avanzada, siempre de la mano de la ciudadanía, ya que sin ellos no sería posible la ciudad que queremos”.