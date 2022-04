“El Gobierno incrementa la financiación a los ayuntamientos y los tributos de la Junta están congelados”

El secretario de Política Institucional del PSOE de Chiclana, José Vera, compareció en rueda de prensa para exponer “las diferencias existentes” en materia de financiación autonómica y estatal en Chiclana, de cara a sostener con garantías los servicios públicos básicos. En este sentido, José Vera resaltó que “estamos hablando de una mejor o peor gestión de los derechos públicos y, en definitiva, garantizar a todos los ciudadanos la igualdad en la financiación de los servicios públicos fundamentales, es decir, la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Como es habitual, el Partido Popular no está la altura de las circunstancias y se dedica a dar bandazos según esté en el Gobierno o en la oposición, mientras que el PSOE tiene muy clara la línea de actuación”, comparó Vera, quien incidió en que “es necesaria una justa financiación pública, tanto de las comunidades autónomas como de las administraciones locales, las más cercanas y que, con motivo de la pandemia, hemos tenido que hacer frente a gastos que no son nuestros y nos hemos encontrado muy solos, sin el respaldo del Gobierno andaluz”.

Así, el responsable socialista indicó que, “mientras el señor Moreno Bonilla deshoja o no la margarita de la convocatoria electoral, actuando de una forma tendenciosa y sectaria, las necesidades de la ciudadanía siguen vigentes, porque no son atendidas por la Junta de Andalucía”: “Ni la convocatoria de elecciones puede tapar el debate de una financiación justa, porque los ingresos del Gobierno de España han subido un 13 por ciento en los últimos años. Sin embargo, los tributos de la comunidad autónoma han quedado congelados, es decir, no ha habido ni un solo incremento por parte del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía”.

“El Gobierno de Moreno Bonilla lleva toda su Legislatura con regalos fiscales a los más pudientes, en lugar de hacer un reequilibrio justo a las clases medias y trabajadoras. El PP tiene muy claro cuál es su electorado y de ahí que esos regalos fiscales siempre han sido para las clases más pudientes”, ha criticado Vera, quien añadió que, “por si fuera poco, se dedicar a ensuciar el debate de los impuestos, pese a que se trata de algo muy serio”.

Finalmente, el secretario de Política Institucional incidió en que “no se trata de bajar los impuestos en general, que es titular que quiere el PP cuando no gobierna, ya que los impuestos sostienen el Estado de Derecho y todos los servicios públicos. Lo importante es que debe haber una imposición justa y equilibrada, según la capacidad retributiva de los ciudadanos, por lo que exigimos al PP que no salga con titulares populistas de bajar los impuestos cuando está en la oposición y se dedique a hacer lo contrario en el Gobierno”.