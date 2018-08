El Gobierno local desmiente el anuncio del PP sobre el sexto juzgado

El equipo de gobierno municipal, a través de su portavoz, Cándida Verdier, ha salido al paso de las manifestaciones realizadas el lunes por la parlamentaria andaluza del PP Teresa Ruiz Sillero en relación a la creación del sexto juzgado en la ciudad.

En este sentido, Verdier ha asegurado que, "no es cierto que, como ha manifestado Teresa Ruiz Sillero, el PP haya conseguido que se apruebe la creación de una nueva sala para el palacio de justicia de la ciudad, algo que dista mucho de lo que realmente se ha llevado a cabo, según nos trasladan desde la propia Consejería y desde la Junta". Así, la portavoz municipal explica que "lo único que se ha llevado a cabo es la aprobación de una proposición no de ley relacionada con la necesidad de poner en marcha un sexto juzgado en Chiclana, algo que no tiene carácter vinculante alguno y que tan sólo se traslada a la administración competente, en este caso el Gobierno central, para trasmitir una necesidad que el Parlamento de Andalucía ha constatado como orientación política".

Es una desfachatez decir que el PP ha conseguido la aprobación de esta nueva sala para Chiclana"

Por todo ello, desde el equipo de gobierno, en palabras de la propia Verdier, se califica de "desfachatez" la postura de la representante popular en el Parlamento andaluz, "más aún si tenemos en cuenta que en 2017 se aprobaron cerca de una veintena de nuevos juzgados para diferentes ciudades andaluzas y el ejecutivo central, entonces gobernado por el PP, dejó fuera precisamente al de Chiclana, pese a la importante necesidad existente en este palacio de justicia", afirma la concejala del PSOE.

Asimismo, desde el Gobierno municipal se asegura que el PP "se confunde cuando afirma que la creación del sexto juzgado es gracias a su gestión, ya que ha sido el actual alcalde, José María Román, el que más ha insistido en reiteradas ocasiones en la necesidad de llevar a cabo dicha mejora en el palacio de justicia de la ciudad, de la mano de los diferentes decanos de los juzgados de la localidad a lo largo de los últimos años".

Por todo ello, Verdier insiste en matizar las afirmaciones realizadas por la parlamentaria del PP y reitera que "en ningún caso está decidida ni aprobada dicha creación, como aseguraba Ruiz Sillero, y mucho menos, en caso de que ello finalmente se llevara a efecto, sería gracias a las gestiones del Partido Popular, que ya en 2017 pudo poner en marcha esta necesaria sala para el partido judicial de Chiclana desde el Gobierno central y la dejó fuera del paquete de medidas que entonces se aplicó para otras muchas ciudades de Andalucía".