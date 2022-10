"El Gobierno de Moreno Bonilla abandona la educación pública en Chiclana"

El secretario general de Juventudes Socialistas de Chiclana, Fede Díaz, acompañado del secretario de Educación, Jesús Benítez, comparecieron junto a otros compañeros de JSA para mostrar su preocupación por la situación complicada que está sufriendo la educación pública en Chiclana.

En este sentido, Díaz expresó que “desde Juventudes Socialistas queremos mostrar nuestra preocupación por la cada vez más complicada situación que está sufriendo la educación pública en Chiclana, por culpa de la dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía”. Además, añadió que “no es difícil saber que al PP no le interesa que la educación pública pueda funcionar como un servicio a la ciudadanía de calidad y gratuito, pero lo que estamos sufriendo en las últimas semanas en nuestra ciudad es muy preocupante”.

“Lo último que lamentablemente es noticia es la complicada situación del comedor escolar del CEIP José de la Vega, que atiende a más de 250 menores de este centro y del CEIP Carmen Sedofeito”. Y es que la falta de personal, entre cocineros y monitores, ha llevado a que el centro haya estudiado la posibilidad de cerrar el comedor escolar, porque es materialmente imposible que apenas tres personas puedan atender a casi un cuarto de millar de menores de 3 a 12 años.

Díaz ha expresado que lo que está sucediendo en el comedor del CEIP José de la Vega no es lo único !que estamos sufriendo en la educación pública en Chiclana, porque lo mismo podemos ver con la ausencia del conserje del conservatorio de música”. Así, desde antes de que finalizar el anterior curso escolar se sabía que el conservatorio podría tener un problema en este sentido y así lo advirtieron los padres a la Delegación de Educación en Cádiz. Sin embargo, un mes después de que se iniciara el curso “seguimos a la espera de que la Junta tenga a bien crear esta plaza tan necesaria, así como cubrir todas las necesidades de nuestra ciudad, ya que ahora no puede excusarse en que no tiene mayoría suficiente o recursos económicos para cubrir las necesidades de la ciudadanía, porque sí tiene ambas cosas”.

Por su parte, Jesús Benítez, recordó que el Ayuntamiento de Chiclana se encarga de dotar de conserje a los colegios públicos, mientras que la Junta es la responsable en el conservatorio de música, en la escuela de idiomas, en el centro de adultos y en los institutos, “por lo que esperemos que dé una solución al problema que tenemos en el conservatorio”.

“Pero no se queda ahí la cosa, porque llevamos varios cursos reclamando a la Junta que actúe en los problemas estructurales de los colegios Al Andalus y Alameda, sin que se actúe por parte del gobierno de Moreno Bonilla. Todo ello, porque el Ayuntamiento se encarga del mantenimiento de los centros educativos y pequeñas reformas, pero es la Junta la que debe actuar en obras de gran envergadura”.

Benítez apuntó que lo mismo ocurre con el personal para menores con necesidades especiales de apoyo educativo, “que es muy escaso y no puede atender con garantías a estos alumnos. Pese a las insistencia de padres y madres, el señor Moreno Bonilla hace oídos sordos y mira para otro lado”.

Por último, no quiso dejar pasar por alto la falta de equidad del Gobierno del PP en la Junta en cuanto a la ayuda extraordinaria de limpieza a los centros educativos, que ha sido concedida a los colegios concertados, obviando a los públicos. Añadiendo que “no podemos olvidar que durante el peor momento de la pandemia fueron los ayuntamientos como el de Chiclana los encargados de reforzar el servicio de limpieza, mientras que la Junta se lavó las manos y no se implicó en los centros escolares”.