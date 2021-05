Ganemos pide responsabilidades al alcalde por el caso del PLES

Adrián Sánchez, portavoz de Ganemos Chiclana valoró la última noticia sobre la declaración del alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE) por presunto fraude en ayudas públicas concedidas a una asociación de minusválidos a través del Plan Local de Empleo Social (PLES)

En este sentido, el portavoz de Ganemos Chiclana señala que, “por responsabilidad y coherencia política, el alcalde debería dimitir, en tanto en cuanto los hechos que muestran su inocencia no sean probados, y por supuesto, esperamos respuestas del partido político al que representa, quienes seguramente, no puedan apoyar que haya un alcalde investigado por fraude, ostentando dos cargos públicos tan importantes como son su alcaldía, y su vicepresidencia en Diputación de Cádiz, incluida, su propia compañera la senadora Cándida Verdier Mayoral”.

Según Sánchez, “lo que más me sorprende es el desparpajo a la hora de contar las cosas, saliendo al paso con unas declaraciones que parecen hacernos pensar que no sabemos leer… pues dice que agradece a la señora jueza que le permita explicarse… Increíble desde nuestro punto de vista, quien seguía con sus declaraciones en base al análisis de la presunta trama promovida por el señor alcalde”.

En esta línea, manifiesta que “si atendemos al fondo de la cuestión, y recordamos un poco de historia de este respecto, encontramos, que uno de los dos señores imputados, aparece en las listas presentadas a la candidatura a alcaldía por parte del señor alcalde en febrero de 2011, todo un premio a su labor, año en el que sucedieron los hechos curiosamente”, añadiendo que “según declara el alcalde, nadie actuó de mala fe, pero esto es algo que deben decidir los jueces… y mientras tanto, debería dimitir de todos sus cargos”. Al respecto, indica que “aún así, desde nuestra formación recordamos que el propio alcalde contaba con el señor Gautier para acompañarle en alcaldía el mismo año en que se produjo tal causa, y en todo caso, aunque no se demostrase la intencionalidad, el delito sigue siendo delito a pesar de que las supuestas sanciones sean menores que en un caso en el que se demuestre intencionalidad”.

El edil de Ganemos Chiclana expresa que Gautier y el alcalde "no son los únicos que aparecen en este auto…, si seguimos leyendo, también aparecen el actual coordinador de Protección Civil, y ex delegado de Servicios Sociales, el señor Diego Benítez Mota, a quien también exigimos sea cesado inmediatamente del cargo como coordinador de los colaboradores de Protección Civil, ya que como decíamos en el pasado pleno, además de ser miembro de la Junta Directiva del PSOE Chiclana, es quien decide, qué familia de desempleados o no, puede tener acceso a llenar su nevera en verano con la gestión de los aparcamientos,… y habrá tenido el honor de haber representado a Baltasar este año, una vergüenza...”.

Además, señala que "como esta cuestión no tiene desperdicio, también aparece un asesor de alcaldía como investigado, por lo que demuestra que todo esto huele mal, y mientras que nos encontremos en este salón de plenos como representantes de nuestra ciudad, vamos a exigir que se vayan lo antes posible” aseveraba Adrián Sánchez.

También aludía a Roberto Palmero (IU), como socio de gobierno, “es ahora cuando tenemos que ver quiénes nos gobiernan, y si el señor Palmero mantiene la defensa de un investigado en una presunta estafa, es copartícipe, y debería abandonar también la política, una política en la que siempre presume de pulcritud, algo que de momento no se le ha visto”, quien añadió que aunque el grueso de la cuestión la lleva Román, no podemos olvidarnos de que el PP no iba a ser menos, y no iba a estar inmiscuido en tales hechos, y por tanto, también exigimos responsabilidades a la delegada de hacienda de aquel entonces, Ascensión Hita”.