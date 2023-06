“Frente al 0,25 del PP, el PSOE de Pedro Sánchez ha incrementado las pensiones un 8,5% en este 2023 y garantiza una subida anual conforme al IPC”

“Frente a los recortes del PP y a las insignificantes subidas de, 0,25 por ciento de las pensiones, que provocaban la pérdida de poder adquisitivo de nuestros mayores, tenemos un Gobierno del PSOE liderado por Pedro Sánchez que ha apostado firmemente por revalorizar dichas pensiones con un incremento del 8,5 por ciento en el presente año 2023 y garantizando que las subidas anuales se llevarán a cabo conforme al IPC”. Así de contundente se ha mostrado la candidata del PSOE al Senado por la provincia de Cádiz, Cándida Verdier, quien ha mantenido este mediodía un encuentro en el restaurante El Palenque con representantes de las asociaciones y centros de mayores de Chiclana.

Durante el encuentro, la candidata socialista al Senado ha explicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones, comparándolas con la última etapa del Partido Popular en el Gobierno de España y que provocó un grave retroceso del poder adquisitivo de los pensionistas, así como un importante agujero en el Fondo de Reserva de las pensiones. En este sentido, indicar que en el presente año 2023 se incluyó una partida de 3.000 millones de euros para la hucha de las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, “cantidad que se incrementará en 5.000 millones anuales más hasta 2030 si Pedro Sánchez revalida la Presidencia del Gobierno. Todo ello para contar con fondos de 45.000 millones de euros en nuestra Seguridad Social para garantizar las pensiones”.

“Aquí hay dos modelos claros. Por un lado, el PSOE, que trabaja por los intereses de la sociedad y garantizar las políticas sociales, y por otro, los acuerdos de la vergüenza de PP y Vox, que continuamente están cuestionando los derechos de las mujeres y la violencia de género”, ha expresado la candidata socialista al Senado, quien ha añadido que “desde el PP, que no ha presentado su programa electoral, solo hablan de acabar con el ‘Sanchismo’, es decir, con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, con las contrataciones indefinidas, con la bajada del IVA de la luz y el gas, con la subida de las becas, etcétera… Y, por supuesto, acabar con la revalorización de las pensiones para los más de 12.054 chiclaneros y chiclaneras, 226.554 gaditanos y gaditanas, 1,7 millones de andaluces y andaluzas y más de 12 millones de españoles y españolas”. “Frente a un PSOE que trabajar por las personas, nos encontramos con un PP, que no tiene proyecto, que no quiere debatir y que quiere acabar con todos los avances sociales aprobados durante el gobierno de Pedro Sánchez”, ha incidido.