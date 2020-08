La Festividad de la Patrona se limitará a los actos de culto en la Iglesia de San Telmo

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19 y ante las últimas recomendaciones y medidas tomadas por la Junta de Andalucía, desde la Hermandad de Nuestra Señora de Los Remedios, en acuerdo con el director espiritual, párroco y superior de la comunidad de Agustinos Recoletos de Chiclana, este Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades, se ha acordado una serie de medidas respecto a la Festividad de la Patrona, entre ellas, suspender actos como la presentación del cartel anunciador, pisa de la uva, ofrenda floral y salida procesional. Así lo han anunciado en rueda de prensa el delegado municipal de Fiestas José Alberto Cruz, y el vice-hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Manuel Moreno.

En este sentido, queda suspendido, por un lado, el acto de presentación del cartel anunciador de la festividad, así como la confección de dicho cartel y, por otro lado, los diferentes actos lúdicos y festivos en la calle, es decir, la fiesta del lunes día 7 de septiembre con la pisa de la uva, la ofrenda floral en la puerta de la iglesia de San Telmo en la mañana del día 8 y la salida procesional de la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, durante la tarde de ese mismo día, mientras que el Rosario de la Aurora, previsto para las ocho de la mañana por las calles del centro, se traslada al interior del templo.

Como consecuencia de ello, tan solo se mantendrán los actos de culto en el interior de la iglesia de San Telmo, es decir, la Novena en honor a la Virgen de los Remedios, que se desarrollará del 30 de agosto al 7 de septiembre, a partir de las 19.30 horas. “Además, como novedad y para que los files puedan ver de cerca la imagen de la Virgen, ésta estará expuesta bajo el Altar Mayor los días 6, 7 y 8 de septiembre”, ha explicado el vice-hermano mayor de la Hermandad de la Patrona.

“Agradecer al Ayuntamiento de Chiclana la colaboración que nos ha prestado en todo momento en la organización de la Festividad de la Patrona, porque pensábamos que la situación sanitaria iba a estar más relajada para septiembre, pero desafortunadamente no ha sido así y, por ello, hemos decidido no hacer celebración multitudinaria”, ha expresado Manuel Moreno, quien ha aclarado que “sí mantendremos los actos de culto con todas las medidas de seguridad que ya se están llevando a cabo en el interior de la iglesia e, incluso, pondremos sillar fuera si fuera necesario. Lo importante es la salud de las personas y no estamos dispuestos a contribuir la aparición de un brote”, ha incidido.

Por su parte, el delegado municipal de Fiestas ha indicado que “lamentablemente hemos tenido que tomar esta complicada decisión, pero por encima de todo está la salud de las personas”. “Ya sucedió igual con otras festividades y eventos como la Semana Santa, la Feria de San Antonio, San Juan, Virgen del Carmen y Santa Ana, en estas últimas limitándose a los actos de culto, tal y como sucederá con la Patrona”.

Añadió que “llevábamos varios meses trabajando de forma conjunta en la organización de esta festividad e, incluso tras anularse la Feria pensamos en engrandecer esta fiesta con el día 7 de septiembre también como festivo, pero ante las recomendaciones de las autoridades sanitarias y la aparición de nuevos brotes, finalmente se ha adoptado esta difícil decisión”, ha incidido José Alberto Cruz.