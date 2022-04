Félix Slim trae su blues tradicional y mestizo al Teatro Moderno con su espectáculo Mucho más que blues. Esta cita se desarrollará este jueves, a partir de las ocho de la tarde y las personas interesadas en disfrutar de esta cita pueden adquirir sus entradas en www.tickentradas.com y en la taquilla del Teatro, del 17.00 a 21.00 horas. El precio es de ocho euros en la venta anticipada y de diez euros el mismo día del concierto.

Nacido en Ceuta, en 1973, pero afincado en Nueva York, es un hombre orquesta, One Man Band y ha obtenido en solitario reconocimientos tan importantes como el premio Long Island Blues Challenge, en 2020, el Premio Lee Oskar a la Mejor Armónica o el del Desafío Internacional de Blues de ese mismo año. También fue finalista, durante dos años consecutivos en el Concurso Internacional de Blues, en Mepmhis (Tennesee).

Fingerpicking consumado, Félix B. Amieva Slim toca la armónica, el kazoo o la guitarra slide. También canta. Es un músico autodidacta y residente en la actualidad en Brooklyn, cuidad en la que ofrece más de 200 conciertos al año. En este espectáculo ofrece un repertorio en el que no sólo cabe dicha disciplina tradicional, sino también ragtime, swing, rebetiko, gospel, con un sabor tradicional que se deja influir por los sonidos Delta, Piedmont, Texas, Chicago, o New Orleans. Lo suyo es el blues con ecos de flamenco, rebetiko y jazz manouche, repartidos en una decena de álbumes y en conciertos ofrecidos en más de una decena de países.

De formación autodidacta, ha compartido escenario con Mingo Balaguer, Raimundo Amador, Bob Margolin, Bob Corritore, Gunhild Carling, David Langlois, Eddie C. Campbell, Antonio Serrano, Bob Stroger, Mayteana. Morales, Tamar Korn, Kenny Wayne, Brandon Isaak, John del Toro Richardson, Wes Lee, Bobby Radcliff, Dave Riley, Victor Puertas, Binky Griptite, Tony Braunagel, Norman Jackson Band, Halle Tchoe y muchos otros, entre quienes figuran Big Darryl, Alan Bike, Marcos Coll & Adrian Costa, Los Andabluses, Bluesville, Lolo Ortega y Juan Arias (ex Caledonia Blues Band), Julio Colin (Blues Boys), Richard Ray Farrell, o Manolo de Arcos (ex Algeciras Blues Express).