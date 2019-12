La Federación de Vecinos del Extrarradio, un colectivo que aglutina a más de asociaciones del diseminado, expuso sus quejas por el proceso de regularización de viviendas en Chiclana. Así, en un comunicado remitido a este periódico se queja de que “cuando nuestros representantes políticos más cercanos, como son los de la administración local, hacen oídos sordos a sus ciudadanos y quieren convencer de un proyecto que no funciona, mediante la ‘huida hacia adelante’ vendiendo literalmente humo, surge el hartazgo o la frustración. Y esa es la expresión que mejor define a los vecinos del Extrarradio: Ya está bien”. señala.

Según este colectivo, “si el proceso de regularización de viviendas para dar servicios básicos, en vigor desde el 29 de Septiembre del 2018, ha conseguido un paupérrimo número de actuaciones que se enmarca en gestiones anteriores con servicios básicos parciales y en segregaciones de promotores para posterior construcción y venta, el resultado es que no funciona, por más que la delegada municipal de Urbanismo, Ana González quiera proclamar y si nos equivocamos que le pregunten a las 15.000 familias afectadas”.

La federación vecinal expone que el proceso de regularización de viviendas en Chiclana “no funciona porque es necesario poner de acuerdo a áreas completas, o calles enteras a la vez; no funciona porque los costes son desorbitados y el Ayuntamiento negó su ayuda del 10% en la reinversión; no funciona porque no hay creado canon ni financiación y no funciona por desconfianza hacia unos malos planificadores y peores gestores”.Añade que la Junta de Andalucía “en su intento de poder dar servicios y un mínimo de cobertura a más de 300.000 afectados en toda Andalucía, aprobó el Decreto 3/2019 con amplio consenso de todas las formaciones políticas, y que a nuestro entender es totalmente compatible a las Ordenanzas porque no las contradice. Sin ser el mejor documento, entre otras bondades, es un Decreto lleno de pragmatismo, en el que es posible optar a los servicios básicos con la figura del AFO (Asimilado Fuera de Ordenación) administrativo, sin perjuicio de una posterior regularización y por supuesto de todas las obligaciones para la legalización definitiva”.

Censuran que se haya disuelto la Delegación de Diseminado en Urbanismo sin personal ni técnicos altamente cualificados

El colectivo vecinal del extrarradio de Chiclana reclama que “sencillamente es no tener que esperar otros 30 años más para empezar a terminar con esta situación insoportable. Recientemente, el pasado 27 de noviembre, se nos fue Vicente Frontino, gran defensor y representante de sus vecinos del Pinar de los Guisos y hablando con su hijo, nos recordaba amargamente que ha sido un hombre ejemplar, acudiendo al Ayuntamiento continuamente pero que le entristecía aún más, que no ha conocido los servicios básicos. ¿Cuantos vecinos han de morir sin conocer el agua en su casa?”, lamenta.Por otro lado, asegura que el equipo de gobierno ha disuelto “camufladamente” la Delegación Municipal de Diseminado en Urbanismo, “pero suprimiendo personal, material y técnicos altamente cualificados”.