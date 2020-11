El Centro Transfronterizo Fábrica de la Luz acoge la exposición ‘Cenizas de un mar en llamas’, compuesta por obras de Andrés Vázquez de Sola, que estará abierta el público hasta el próximo 15 de enero. La inauguración se desarrolló en la tarde de ayer y en ella estuvieron presentes el propio artista, el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado; la comisaria de la muestra, Angélica Carmenate; el director de la Casa de la Cultura, Juan José Téllez, y el cantautor, Javier Ruibal.

Esta muestra enseña al visitante una selección de caricaturas y dibujos de gran formato del artista de San Roque que versa sobre las migraciones. Además, se invita a un paseo por las grandes celebridades que también tuvieron que enfrentarse a la emigración o al exilio, como es el caso del propio autor de esta colección.

Durante la inauguración Francisco José Salado ha destacado que “la persona que visite esta exposición verá mucho colorido, pero también mucha sensibilidad, mucha historia y mucho significado. La temática es la inmigración en todas sus vertientes y en estos trabajos vemos lo que para el artista significa la migración”. Además, confía en que sea la primera muestra de este autor en Chiclana, pero que no sea la última, puesto que su colección consta de más de 1.500 obras.

Por su parte, Andrés Vázquez de Sola ha destacar que está “muy sensibilizado con la inmigración, porque he pasado muchos años como emigrante y refugiado político en tiempos de Franco y le debo mucho a haber sido emigrante, porque he aprendido de otros trabajadores y he sabido lo que es el sufrimiento de tantos hombres cuando hay racismo y no se respeta al que viene de fuera que viene a trabajar”.

Angélica Carmenate ha explicado que “la exposición tiene varias motivaciones y la primera es mostrar su visión sobre las migraciones, buscando cada personas sus anhelos. Es importante entender que ninguna sociedad actual sería lo que es sin los migrantes de toda la historia. Por ello, esta muestra cuenta una historia contada a retazos y se puede empezar a ver por cualquier punto, porque cada personaje tiene al lado un texto escrito típico de Vázquez de Sola con un lenguaje ligero, comprensible y apto para todos los públicos, aunque a veces no tan políticamente correcto”.

También ha explicado que la exposición se titula ‘Cenizas de un mar en llamas’, “porque con ello se parafrasea lo que suelen decir muchas de las personas que cruzan el Estrecho de Gibraltar como es ‘quemar el mar’. Es una muestra que representa a personajes de toda la historia que se han ido o han venido”.

Cabe reseñar que las personas que deseen visitar esta exposición podrán hacerlo del lunes a jueves, de 11.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.