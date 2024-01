Emsisa reclama a la Junta de Andalucía los pagos pendientes de las promociones de vivienda pública

El delegado municipal de Vivienda y vicepresidente de la Emsisa, Francis Salado, solicitó a la Junta de Andalucía el pago de las anualidades pendientes correspondientes a las promociones de vivienda pública. En este sentido, señaló, en rueda de prensa, que “lo que queremos es que la Junta cumpla con Chiclana” e informó que el débito actual asciende a 343.708,64 euros, que se corresponde con los años 2022 y 2023. “En concreto, nos referimos a las 25 viviendas Habitacionales; las 78 de la cuarta fase de El Carmen; las 12 de Panzacola; 53 viviendas de la Calle Cuba y las 23 viviendas de Los Carriles”, puntualizó el edil.

Asimismo, Francis Salado subrayó que, “desde Emsisa, no podemos seguir pagando con recursos propios esta serie de préstamos que corresponden a la Junta. Y es que supone un sacrificio para la tesorería de la empresa municipal estar al corriente de ellos y así no tener que hacer frente a intereses de demora por no recibir las transferencias de la Junta a tiempo”.

El también vicepresidente de esta empresa municipal, que insistió en reclamar al Gobierno Andaluz dicho montante, desveló que “no es una cuestión solo de Chiclana, sino que nos consta que hay muchos municipios que se encuentran en la misma situación que el nuestro, por lo que no podemos dejar que transcurra más tiempo”.

Por otro lado, también pidió a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y su Delegación Territorial correspondiente que “dé respuesta a las peticiones de renovación del reconocimiento del derecho a percibir Subsidiación Autonómica por el periodo 2024-2028 al préstamo cualificado correspondiente a varias promociones de viviendas públicas y que se cursaron el pasado 24 de marzo de 2023”.

Este asunto afecta a las 25 viviendas habitacionales de la calle Estebana Serrano; las 12 viviendas para jóvenes de Panzacola y las 23 viviendas para la integración social de Los Carriles, en calle Gardenia y Azalea, concretó Salado, quien terminó demandando a la Administración Autonómica “compromiso, celeridad y efectividad en los pagos pendientes y respuesta a estas solicitudes de renovación”.