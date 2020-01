El PP de Chiclana destaca la “predisposición de la delegada provincial de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, para aclarar la pérdida de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de Sancti Petri”.

Ascensión Hita, presidenta y portavoz del PP en Chiclana, subraya que, “después de que la Asociación de Empresarios de Chiclana solicitase una entrevista para abordar el asunto, acudirá a la Delegación provincial de Fomento, donde los técnicos explicarán todo el proceso, el próximo 3 de febrero”.

La portavoz del PP chiclanero afirma que “la pérdida de esta importante inversión responde a criterios estrictamente técnicos, de incumplimiento de plazos, no a cuestiones políticas. El gobierno local, tras no cumplir los plazos, culpa al gobierno de la Junta de Andalucía, cuando la solución es más sencilla: no se han respeto los trámites administrativos y, por tanto, Chiclana ha salido perjudicada”.

Hita manifiesta que “para el Partido Popular Sancti Petri siempre ha sido una pieza clave, motivo por el que en su día se trabajó en su desarrollo. Ahí está la hemeroteca para conocer el proceso del concurso público bajo el abrigo del Consejo Económico y Social (CES) que finalmente ganó el proyecto Bosque Pesquero. Una iniciativa elegida democráticamente y que lleva la firma de una empresa que hoy es reconocida internacionalmente”.

De esta manera, la concejala popular sentencia que “nuestro compromiso con Sancti Petri y el desarrollo de Chiclana está claro, por lo que pondremos todo de nuestra parte y llamaremos a las puertas que sean necesarias para que nuestra localidad tenga futuro”.