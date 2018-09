Efecto llamada de Las Marismas

La barriada de Las Marismas ha sido objeto de una radical transformación tras acogerse a la primera convocatoria de ayudas del programa de rehabilitación de viviendas. En toda Chiclana, tan sólo esta zona de la ciudad vio la necesidad y la posibilidad de cambiar el aspecto de sus bloques de pisos y para ello se apuntaron a esta iniciativa debido a las subvenciones que concede la empresa municipal Emsisa.

Su apuesta ha causado un efecto llamada, puesto que en esta segunda convocatoria de ayudas a la rehabilitación ya han cursado su solicitud una docena de comunidades de propietarios, quienes también se quieren beneficiar de esas subvenciones municipales que pone en marcha Emsisa y que cuenta con una partida presupuestaria de 110.000 euros. De esta forma, las comunidades de propietarios que se han acogido a esta segunda convocatoria se ubican en zonas tan dispares de Chiclana como Federico Godoy, Avenida de la Libertad, Plaza Mayor, Huerta El Retortillo, Las Goletas y Caja de Ahorros, aglutinando un total de 19 bloques de viviendas y 235 vecinos.

El anuncio lo ha realizado el alcalde con motivo de la visita que ha llevado a cabo junto a la consejera delegada de Emsisa, Carmen Jiménez, a la barriada de Las Marismas, primera comunidad de propietarios que se ha beneficiado de estas ayudas en la primera convocatoria. En este sentido, hay que recordar que dicha comunidad ha ejecutado unos trabajos de rehabilitación de los diez bloques de viviendas de la barriada, que han supuesto una inversión que unos 100.000 euros, de los que el Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa municipal Emsisa, ha aportado un total de 36.218,64 euros con cargo al Programa de Rehabilitación Municipal de Comunidades, que se puso en marcha el pasado año 2017.

Así, indicar que fueron 79 las solicitudes cursadas por los propietarios de estas viviendas para la primera convocatoria de dicho programa, de las cuales 52 fueron aprobadas y 27 denegadas por diversos motivos como no estar empadronado en esa vivienda, ser propietario de otra vivienda, no aportar la documentación requerida o superar los ingresos mínimos. De esta forma, las ayudas para la actuaciones previstas de rehabilitación de las fachadas de los edificios oscilaron entre los 261 y los 1.110 euros por vivienda, en función del IPREM y el coeficiente de participación de la propiedad.

Asimismo, indicar que la comunidad de propietarios de Las Marismas se acogió a dos subvenciones, concretamente la relacionada con la ejecución de las obras, por la que recibió una ayuda de 33.218,64 euros, y por la redacción del información de evaluación de los edificios, por la que recibió 3.000 euros, lo que equivale a 300 euros por cada uno de los diez bloques de viviendas de la barriada.

"Estaba barriada necesitaba una actuación importante de mantenimiento en el exterior de los bloques de viviendas, pero en este tipo de edificaciones siempre surge la problemática de que hay vecinos que no pueden afrontar los gastos y otros que sí", ha comentado el alcalde, quien ha añadido que "por ello vimos la posibilidad de que, a través de Emsisa, pudiéramos hacer un programa para ayudar a aquellas personas que no tienen capacidad económica para acometer este tipo de actuaciones". "No se trata de dar un dinero para todos de forma indiferenciada, sino a aquellas familias que se encuentran con dificultades económicas", ha explicado José María Román, quien ha recordado que "Las Marismas fue la única comunidad de propietarios que se acogió a la primera convocatoria del programa de rehabilitación, beneficiándose económicamente 52 unidades familiares de un total de 132 que componen la barriada".

Asimismo, el regidor chiclanero, que ha mostrado su satisfacción por el resultado de la actuación ejecutada en la urbanización Las Marismas, ha indicado que "ahora hemos puesto en marcha una segunda convocatoria de ayudas municipales, a la que se ha presentado un total de diez comunidades de propietarios y 235 vecinos". "Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, es Emsisa la encargada de estudiar los casos de cara a la concesión de las ayudas pertinente", ha explicado José María Román.

Por su parte, el presidente de la comunidad de propietarios de Las Marismas, Miguel Sánchez Gómez, ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana "su implicación en esta iniciativa". "No tengo nada más que darle las gracias a los responsables políticos y a los técnicos de Emsisa, que se han portado estupendamente con nosotros, logrando que podamos llevar a cabo esta importante actuación en los bloques de viviendas de la barriada", ha incidido.

Cabe reseñar que las actuaciones de rehabilitación objeto de este programa están destinadas al mantenimiento y conservación del edificio de viviendas: cubiertas, fachadas, azoteas, medianeras. No se incluyen como actuaciones subvencionables aquellas para las que existan programas estatales o autonómicos específicos. Para ello, los edificios a rehabilitar deben estar ubicados en el término municipal de Chiclana, no estar calificados urbanísticamente como fuera de ordenación o en situación de asimilado en régimen de fuera de ordenación, a efectos de la obtención de la licencia municipal de obras, su construcción debe haberse finalizado antes de 1992, deberán poder contar con la licencia de obras municipal para la intervención y habrán de presentar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva que garanticen la viabilidad de la intervención, salvo que las adquieran como resultado de las actuaciones.

Además, al menos el 75% de su superficie construida sobre rasante tendrá uso residencial de vivienda, al menos el 75% de las viviendas del edificio han de estar ocupadas, y constituir el domicilio habitual y permanente de las unidades familiares que residen en ellas, el edificio habrá de contar con el Informe de Evaluación del Edificio, o al menos, deberá haber iniciado su tramitación a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda y no haber iniciado las obras con carácter previo a la solicitud de la ayuda.

Con todo ello, la empresa municipal Emsisa tiene un plazo de seis meses desde la finalización del plazo de presentación de solicitud, que terminó el pasado 18 de septiembre, para resolver las solicitudes de ayudas presentadas por las diez comunidades de propietarios