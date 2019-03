Educación ofrece un nuevo taller sobre nutrición infantil

La Delegación Municipal de Educación convoca el taller ‘Actualización en nutrición infantil, método blw, azúcares, aceite de palma y sillas de vehículos y porteo’, que se celebrará este miércoles, a las cinco y media de la tarde, en el salón de actos del centro de Servicios Sociales.

Esta iniciativa está incluida en el Plan Educativo de Formación a Familias, que va dirigido a familias, así como a profesionales del ámbito educativo, social, sanitario y familiar, además de personal docente, orientadores, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, educadores sociales, mediadores o Ampas. Esta charla correrá a cargo del psicopedagogo Javier González y de la médico rehabilitadora Paloma de Iriarte Tinoco. En este taller, se dará información sobre la actualización en nutrición infantil y la médico rehabilitadora informará sobre las sillas de seguridad en la infancia y el porteo.

Hay que destacar que las personas interesadas en asistir a esta charla, que son completamente gratuitas, deben inscribirse, al menos, dos días hábiles antes del taller a través de la página web municipal www.chiclana.es, en el apartado de Educación; directamente en la Delegación de Educación, sita en planta baja del Edificio Brake; a través del correo electrónico educacion@chiclana.es o al teléfono 956400238. El tercer trimestre arrancará el 20 de marzo con la charla ‘Infancia sin límites, adolescencias difícil, ¿Cómo evitarlo?’, que impartirá la mediadora Desiré Olivero. Ella tratará sobre los problemas que aparecen cuando las familias descubren que su hijo adolescente ya no comparte nada con ellos, les miente, consume drogas, ingiere alcohol o mantiene relaciones sexuales plenas a temprana edad.Además, el 3 de abril será el turno del terapeuta Gonzalo de la Brena, que hablará de ‘Entender para no repetir. Patrones y creencias en las familias’. En esta charla se ofrecerá información sobre el cerebro en los niños y cómo se crean patrones y creencias que afectan toda la vida, así como a entender la importancia de llegar a la raíz de los problemas para solucionarlos y que no se repitan.