Mañana de emociones y nervios la que se vivió en el Teatro Moderno durante la entrega de las Insignias de Oro de Sancti Petri con motivo de la conmemoración del 40 aniversario del Día de Andalucía.

En este sentido, el Teatro Moderno se llenó de público para asistir a este acto y arropar a los premiados con dichas distinciones. Así, Encarnación Gómez Sanduvete; la Asociación Filatélica Chiclanera Oda, María del Carmen López Serrano y La Peña de Costaleros Nazarena fueron los merecedores de los galardones concedidos este año por el Ayuntamiento de Chiclana.

Uno a uno recibieron sus reconocimientos de manos del alcalde, José María Román, y en presencia de miembros de la Corporación municipal, familiares, amistades y allegados de los premiados.

La primera en recoger su insignia fue Encarnación Gómez Sanduvete, quien en la actualidad pertenece a la ejecutiva provincial del sindicato de construcción y servicio de Comisiones Obreras. La homenajeada basó su intervención en la defensa de los derechos de las mujeres tras largos años formando parte de secciones sindicales. “Es para mí un honor recibir esta insignia con el nombre de Sancti Petri, porque allí pasé los mejores años de mi infancia", dijo. Y como no, se refirió a la lucha de la mujer por la igualdad. “La libertad y la autonomía económica de las mujeres tienen que ir de la mano”, dedicando finalmente el premio a toda su familia.

Luego le tocó el turno a la Asociación Filatélica Oda, siendo su presidente, José María Gómez Manín, el encargado de recoger la insignia. En su discurso mostró su agradecimiento al Ayuntamiento y a la persona del alcalde por la consecución del reconocimiento. “Este galardón nos llena de orgullo después de 35 años de existencia de la entidad. Esto nos da aún más fuerza y energía para seguir adelante y afrontar el futuro”, manifestó. Asimismo, dirigió unas sentidas palabras a todos aquellos miembros de la asociación que han hecho posible conseguir este reconocimiento.

En tercer lugar, María del Carmen López Serrano ‘Nena’, del afamado restaurante Popeye, fue galardonada con la Insignia de Oro de Sancti Petri. “Le doy las gracias al alcalde por este premio, aunque no sé si lo merezco o no, pero aquí estoy”, expresó emocionada. No obstante, su nieta Milene, de 15 años, subió al escenario para echarle un cable y dedicarle unas cariñosas palabras, destacando por encima de todo su dedicación, amor y lucha. Finalmente, expresó que “aunque sea ahora una adolescente, lo que más deseo en el mundo es parecerme a tí abuela”, le dijo a ‘Nena’.

Ya por último, el presidente de la Peña de Costaleros Nazarena, Andrés Alcántara Benítez, recogió el galardón en nombre de la entidad. Señaló que la Insignia de Oro de Sancti Petri “es algo muy grande para nosotros, algo que no nos imaginábamos” , añadiendo que, tras 40 años de existencia de la peña este premio se ha conseguido gracias “al tesón y la dedicación” de todos los miembros de esta asociación. Así, se acordó de todas aquellas personas, “los que están y los que no”, que han trabajado para engrandecer la peña. Finalmente, expresó que “cuando las cosas se hacen con cariño, al final llega la recompensa”. Y llegó con todo merecimiento.